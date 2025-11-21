Ουκρανία: Το Κιέβο εξετάζει «τεχνικά» το σχέδιο ειρήνης – Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν βλέπει ουκρανική πρόθεση για διαπραγματεύσεις

Η Ουκρανία προσπαθεί να κρατήσει τις διπλωματικές ισορροπίες. Σύμφωνα με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν «σε τεχνικό επίπεδο» να αναλύουν λεπτομερώς την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ωστόσο, καλεί τους δυτικούς εταίρους να σεβαστούν τη θέση της Ουκρανίας: «Οι αρχές μας είναι σαφείς: κυριαρχία, ασφάλεια των πολιτών μας και δίκαιη ειρήνη», τόνισε μέσω Telegram, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι προτάσεις εξετάζονται, αλλά η Ουκρανία αναμένει την ίδια στάση απέναντι στις δικές της θέσεις, ιδιαίτερα έναντι των απαιτήσεων που διατυπώνει η Ρωσία.

Το σχέδιο που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ —και του οποίου το Reuters έχει δει έκδοση— προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος του στρατού του.

Μια πρόταση υψηλής έντασης, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ. Η Ουάσιγκτον αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το σχέδιο στους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σιωπή εκ μέρους της Μόσχας

Στη Μόσχα, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε ουκρανική πρόθεση να συζητήσει τον «σχέδιο Τραμπ». Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, η Ρωσία δεν έχει λάβει κανένα μήνυμα που να υποδηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

Το αμερικανικό έγγραφο, που σχεδιάστηκε ως «οδικός χάρτης» για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνει την αναγνώριση από την Ουκρανία του ελέγχου της Ρωσίας στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την επιστροφή της Μόσχας στο σχήμα της G8. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η πρόταση καταρτίστηκε διακριτικά επί σχεδόν έναν μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δηλώνει ότι θα συζητήσει το σχέδιο «τις επόμενες ημέρες» με τον Αμερικανό πρόεδρο — ένδειξη ότι στο Κίεβο επικρατεί προσεκτική στάση, αλλά και έντονη διπλωματική πίεση γύρω από μια πρόταση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει πλήρως την ισορροπία του πολέμου.