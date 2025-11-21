Κόσμος

Ουκρανία: Το Κιέβο εξετάζει «τεχνικά» το σχέδιο ειρήνης – Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν βλέπει ουκρανική πρόθεση για διαπραγματεύσεις

Καθώς η Ουκρανία μελετά τη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα μήνυμα πως το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει το σχέδιο
Ένας Ουκρανός στρατιώτης
Ένας Ουκρανός στρατιώτης / REUTERS / Stringer

Η Ουκρανία προσπαθεί να κρατήσει τις διπλωματικές ισορροπίες. Σύμφωνα με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν «σε τεχνικό επίπεδο» να αναλύουν λεπτομερώς την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ωστόσο, καλεί τους δυτικούς εταίρους να σεβαστούν τη θέση της Ουκρανίας: «Οι αρχές μας είναι σαφείς: κυριαρχία, ασφάλεια των πολιτών μας και δίκαιη ειρήνη», τόνισε μέσω Telegram, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι προτάσεις εξετάζονται, αλλά η Ουκρανία αναμένει την ίδια στάση απέναντι στις δικές της θέσεις, ιδιαίτερα έναντι των απαιτήσεων που διατυπώνει η Ρωσία.

Το σχέδιο που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ —και του οποίου το Reuters έχει δει έκδοση— προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος του στρατού του.

Μια πρόταση υψηλής έντασης, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ. Η Ουάσιγκτον αναμένεται επίσης να παρουσιάσει το σχέδιο στους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σιωπή εκ μέρους της Μόσχας

Στη Μόσχα, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε ουκρανική πρόθεση να συζητήσει τον «σχέδιο Τραμπ». Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, η Ρωσία δεν έχει λάβει κανένα μήνυμα που να υποδηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

Το αμερικανικό έγγραφο, που σχεδιάστηκε ως «οδικός χάρτης» για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνει την αναγνώριση από την Ουκρανία του ελέγχου της Ρωσίας στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την επιστροφή της Μόσχας στο σχήμα της G8. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η πρόταση καταρτίστηκε διακριτικά επί σχεδόν έναν μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δηλώνει ότι θα συζητήσει το σχέδιο «τις επόμενες ημέρες» με τον Αμερικανό πρόεδρο — ένδειξη ότι στο Κίεβο επικρατεί προσεκτική στάση, αλλά και έντονη διπλωματική πίεση γύρω από μια πρόταση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει πλήρως την ισορροπία του πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
99
92
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντουμπάι: Συντριβή αεροσκάφους στο Dubai Airshow – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες
Βίντεο καταγράφει το αεροσκάφος να κάνει βουτιά, προκαλώντας ένα τεράστιο νέφος φωτιάς και καπνού - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την τύχη του πιλότου
Ντουμπάι: Συντριβή αεροσκάφους στο Dubai Airshow – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες
Τζόρτζι Πάρσελ: Αυστραλή βουλευτής αποκαλύπτει πολλαπλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις μέσα στο κοινοβούλιο – «Τι περίμενε; Δείτε πώς ντύνεται, τα τατουάζ»
Η ίδια περιέγραψε ένα συμβάν όπου, ενώ έσκυψε να πάρει κάτι από το ψυγείο στο γραφείο της, άκουσε έναν συνάδελφο να της λέει: «Αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα είμαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί μετά»
Τζόρτζι Πάρσελ,
Κίριλ Ντμιτρίεφ: Ο Ρώσος διπλωμάτης ανάμεσα σε Πούτιν, Τραμπ και τον πόλεμο στην Ουκρανία – Κρυφός προπαγανδιστής ή το κλειδί για την ειρήνη
Ο «Ρώσος Γουίτκοφ» που διαπραγματεύεται την ειρήνη στην Ουκρανία - Μεγαλωμένος στο Κίεβο με τα μάτια στραμμένα στη Δύση, έχει εξελιχθεί σε δίαυλο επικοινωνίας Μόσχας και Τραμπ
Κίριλ Ντμιτρίεφ
Τουρκία: Ο Ερντογάν προειδοποιεί για τη δραματική πτώση της γεννητικότητας – Ανακοινώνει μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ
Ο Τούρκος πρόεδρος καταγγέλλει πολιτιστικές και ψηφιακές επιρροές που, όπως είπε, αποδυναμώνουν την παραδοσιακή οικογένεια, την ώρα που η χώρα καταγράφει ιστορική κατάρρευση του δείκτη γεννήσεων
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία για τον συμπληρωματικό χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού: «Η Ελλάδα αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου»
Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι επέβαλε στην ΕΕ χάρτη που, κατά την τουρκική πλευρά, «εισβάλλει» σε τουρκικές θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
Ο συμπληρωματικός χάρτης του θαλάσσιου χωροταξικόυ σχεδιασμόυ της Ελλάδας
Newsit logo
Newsit logo