Ουκρανία: Το Κίεβο πλήττει ξανά εγκατάσταση του αγωγού Ντρούζμπα στη Ρωσία

Νέα επίθεση της Ουκρανίας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών: το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε ξανά σταθμό του αγωγού Ντρούζμπα στη Ρωσία, ο οποίος είναι κρίσιμος για τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τη συνέχιση του εφοδιασμού τους.

Η νέα αυτή επίθεση της Ουκρανίας στόχευσε αντλιοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, κομβικό σημείο του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει πετρέλαιο από την Ρωσία στην Ευρώπη. Ο Ουκρανός διοικητής Ρόμπερτ Μπρόβντι δημοσίευσε στο Telegram βίντεο που δείχνει μια τεράστια πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού.

Μετά την επίθεση αυτή, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανακοίνωσαν ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω του Ντρούζμπα μπορεί να διακοπούν για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε στο Facebook ότι οι ροές είχαν ήδη σταματήσει ύστερα από επίθεση κοντά στα σύνορα Ρωσίας–Λευκορωσίας. «Πρόκειται για μια ακόμη επίθεση στην ενεργειακή μας ασφάλεια», κατήγγειλε.

Η σλοβακική εταιρεία Transpetrol επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι η μεταφορά προς τη Σλοβακία είχε διακοπεί από το βράδυ της 21ης Αυγούστου. Οι δύο χώρες απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού τους.

Εξάρτηση που επιμένει

Ενώ τα περισσότερα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τα ρωσικά καύσιμα, η Ουγγαρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους μέσω του συγκεκριμένου αγωγού. «Χωρίς τον Ντρούζμπα, ο ασφαλής εφοδιασμός των χωρών μας απλώς δεν είναι δυνατός», υπενθύμισαν σε κοινή τους επιστολή οι υπουργοί Εξωτερικών τους.

Για το Κίεβο, οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο να πλήξουν τον οικονομικό πυρήνα του πολέμου: τα ενεργειακά έσοδα, που αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και αγωγούς έχουν γίνει σχεδόν καθημερινές, προκαλώντας ήδη ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση.