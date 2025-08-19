Κόσμος

Ουκρανία: Βίντεο δείχνει ελεύθερο σκοπευτή να εξουδετερώνει ταυτόχρονα 2 Ρώσους στρατιώτες από τα 4 χιλιόμετρα

Η επιτυχημένη βολή εκτελέστηκε από μέλος της ειδικής μονάδας «Φάντασμα»
Στρατιώτης
Φωτογραφία αρχείου FILIP SINGER / EPA / ΑΠΕ ΜΠΕ

Το παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερου σκοπευτή, ισχυρίζεται πως κατέρριψε μέλος της ειδικής μονάδας της Ουκρανίας «Φάντασμα». Ο στρατιώτης εξουδετέρωσε με μία μόνο βολή 2 Ρώσους στρατιώτες, από απόσταση 4 χιλιομέτρων, αναφέρει το ουκρανικό μέσο Defense Express.

Η συγκεκριμένη βολή εκτελέστηκε την περασμένη Πέμπτη (14.08.2025) κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε φαίνεται ο ελεύθερος σκοπευτής της Ουκρανίας να βάζει στον στόχο του 2 Ρώσους που βρίσκονταν πίσω από ένα παράθυρο σε κτίριο.

«Η βολή έγινε με ουκρανικής κατασκευής τυφέκιο “Αlligator” διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών και καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και drones» έγραψε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπουτούσοφ, ο οποίος μοιράστηκε το σχετικό βίντεο.

Η νέα επίδοση των 4 χλμ θεωρείται ως η μεγαλύτερη απόσταση επιτυχημένης βολής στην ιστορία των πολέμων καθώς ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε γίνει και πάλι από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή το 2023.

Η τότε βολή έγινε από έναν βετεράνο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) με στόχο Ρώσο στρατιώτη. Η απόσταση μεταξύ τους ήταν 3.800 μέτρα. 

