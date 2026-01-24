Κόσμος

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 1,2 εκατ. σπίτια στο Κίεβο από ρωσική επίθεση – Στους μείον 10 η θερμοκρασία

Η Μόσχα πραγματοποίησε τις επιθέσεις την ώρα που τριμερείς συνομιλίες συνεχίζονταν για δεύτερη ημέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ
Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι στο Κίεβο
Την στιγμή που ξεκίνησαν και πάλι στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία οι κάτοικοι στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις παλεύουν να επιβιώσουν από τις πολικές θερμοκρασίες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα άλλη μια εκτεταμένη επίθεση εναντίον του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, με εκρήξεις να σημειώνονται στο Κίεβο στη διάρκεια της νύκτας και 1,2 εκατομμύριο σπίτια σε όλη τη χώρα να μένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σχεδόν 6.000 κτίρια στην πρωτεύουσα ήταν σήμερα το πρωί χωρίς θέρμανση ενώ η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 10 βαθμούς υπό το μηδέν. Τα διαμερίσματα πολλών κατοίκων ήταν ήδη παγωμένα λόγω διακοπών στο κεντρικό σύστημα διανομής θέρμανσης της πόλης έπειτα από προηγούμενες επιθέσεις.

Η Μόσχα πραγματοποίησε τα πλήγματα την ώρα που τριμερείς συνομιλίες συνεχίζονταν για δεύτερη ημέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχει μέχρι χθες, Παρασκευή, ένδειξη ότι επιτυγχάνεται κάποιος συμβιβασμός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν  στις συνομιλίες.

«Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, ήταν άλλη μια νύκτα ρωσικής τρομοκρατίας», κατήγγειλε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Απάνθρωπες συνθήκες στο Κίεβο
Απάνθρωπες συνθήκες στο Κίεβο REUTERS/Yan Dobronosov

«Με κυνισμό, ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διέταξε ένα βάναυσο και μαζικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας. Τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες συναντώνται στο Αμπού Ντάμπι για να κάνουν να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία που διεξάγεται από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε, «οι πύραυλοί του δεν πλήττουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πρωτεύοσυα και τέσσερις τραυματίσθηκαν, τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται, ενώ 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίσθηκαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Η Ρωσία, η οποία βομβαρδίζει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας αφότου άρχισε την εισβολή της το 2022, διεξάγει το φετινό χειμώνα τη σφοδρότερη εκστρατεία βομβαρδισμών ενεργειακών εγκαταστάσεων, αφήνοντας ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία με μόνο λίγες ώρες ηλεκτρικού την ημέρα και μερικούς χωρίς θέρμανση ούτε νερό.

Γυναίκα ζεσταίνει σίδερο στο τηγάνι για να ζεσταθεί
Γυναίκα ζεσταίνει σίδερο στο τηγάνι για να ζεσταθεί REUTERS/Alina Smutko

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στην πρωτεύουσα και άλλοι 400.000 στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ είναι χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τις τελευταίες επιθέσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε στη νυκτερινή επίθεσή της 375 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 21 πυραύλους, μεταξύ των οποίων δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Tsirkon που σπάνια αναπτύσσει.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ανέφερε πλήγματα σε τουλάχιστον τέσσερις περιφέρειες. Μια ιατρική εγκατάσταση ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

Στο Χάρκοβο, συχνό στόχο σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα και πολύ πιο κοντά σε ανατολικά μέτωπα, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν περιοχές.

Μέσω του Telegram, ο Τερέχοφ γνωστοποίησε πως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν ένα κοιτώνα εκτοπισμένων και δύο ιατρικές εγκαταστάσεις, η μία από τις οποίες ήταν μαιευτήριο.

