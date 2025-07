Ουκρανία: Υπερψηφίστηκε ο κυβερνητικός ανασχηματισμός του Ζελένσκι – Τα νέα πρόσωπα στις θέσεις «κλειδιά»

Τις τελευταίες ημέρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «προετοίμαζε το έδαφος» για να «περάσει» από το κοινοβούλιο της χώρας του ο κυβερνητικός ανασχηματισμός, με αλλαγές σε κρίσιμα υπουργεία, με φόντο την πορεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τελικά, ο ανασχηματισμός, που προώθησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εγκρίθηκε σήμερα (17.07.2025) από το ουκρανικό κοινοβούλιο, ενώ οριστικοποιήθηκαν τα νέα πρόσωπα που ανέλαβαν τις θέσεις «κλειδιά».

Ειδικότερα, η Γιούλια Σβιριντένκο, πρώην υπουργός Οικονομίας, αναλαμβάνει ως η νέα πρωθυπουργός αντικαθιστώντας τον Ντένις Σμιχάλ, μετά από πέντε χρόνια θητείας.

Η νέα πρωθυπουργός επικυρώθηκε με 262 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 26 αποχές. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης εγκρίθηκε ξεχωριστά με 254 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ.

«Η κυβέρνησή μας χαράζει την πορεία της προς μια Ουκρανία που στέκεται σταθερά στα δικά της θεμέλια, στρατιωτικά, οικονομικά και κοινωνικά», δήλωσε η Σβιριντένκο.

«Ο βασικός μου στόχος είναι πραγματικά, θετικά αποτελέσματα που κάθε Ουκρανός θα αισθάνεται στην καθημερινή ζωή» πρόσθεσε στην συνέχεια.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σμιχάλ για τις υπηρεσίες του και σημείωσε ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση στις διπλωματικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον ενόψει των επερχόμενων διμερών συμφωνιών.

Ο Σμιχάλ, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, αναμένεται να παραμείνει στο υπουργικό συμβούλιο ως υπουργός Άμυνας, αντικαθιστώντας τον Ρουστέμ Ούμεροφ, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί για τη θέση του πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι διόρισε την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Όλγκα Στεφανίσινα ως τη νέα ειδική απεσταλμένη στις ΗΠΑ.

«Υπό αυτή την ιδιότητα, η Όλγκα θα εργαστεί για να διατηρήσει τη δυναμική στις σχέσεις με την Αμερική, ενώ όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση της υποψηφιότητάς της για τη θέση της Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο διορισμός της Στεφανίσινα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας, μετά τα «40 κύματα» που έχουν περάσει οι σχέσεις του Ουκρανού προέδρου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

