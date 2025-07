Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ήρθε η ώρα να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Μόσχα – Ο Τραμπ ήταν πολύ υπομονετικός με τον Πούτιν

«Έχει έρθει η ώρα να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Μόσχα», εκτίμησε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα έπειτα από μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Την ίδια ώρα ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Τσάσιβ Γιαρ στην ανατολική Ουκρανία.

Ένα 6χρονο αγόρι είναι μεταξύ των νεκρών από την επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υλικές ζημιές έχουν σημειωθεί σε 27 σημεία σε τέσσερις συνοικίες στο Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε στα social media βίντεο που δείχνει καπνούς να βγαίνουν από τα ερείπια, επισημαίνοντας ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου κατοικιών.

«Είναι ένα φρικτό πρωινό για το Κίεβο. Τα βίαια ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν ολόκληρα κτίρια κατοικιών και προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία και νοσοκομεία», τόνισε ο Σίμπιχα στο Χ.

