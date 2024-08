Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη φωτιά στην Αττική: Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας

Την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στη φωτιά στην Αττική εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω του Χ (πρώην Twitter) για τη φωτιά στην Αττική:

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, καθώς μάχεται με καταστροφικές πυρκαγιές.

Η ΕΕ στέλνει υποστήριξη από τον στόλο της rescEU: Δύο αεροπλάνα από την Ιταλία και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία.

Επίσης, αναπτύσσονται πυροσβεστικά συνεργεία από την Τσεχία και τη Ρουμανία. Αυτή είναι η Αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη».

