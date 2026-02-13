Οχάιο: Άγρια επίθεση καθηγητή σε δημοσιογράφο – Τον χτυπάει, τον ρίχνει στο πάτωμα και τον βρίζει

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ μετά από βίντεο που τον δείχνει να επιτίθεται και να βρίζει χυδαία έναν δημοσιογράφο. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν η ομάδα παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ επιχείρησε να πάρει συνέντευξη από τον πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου, Ε. Γκόρντον Γκι.

Η άγρια επίθεση του καθηγητή στον δημοσιογράφο καταγράφηκε σε βίντεο. Σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά μέσα την Τετάρτη (12.02.2026), το πανεπιστήμιο ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα από την αστυνομική υπηρεσία του πανεπιστημίου (OSUPD) και ότι θα ακολουθήσει ενδελεχής εξέταση των γεγονότων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CAMPUS CHAOS: An Ohio State professor was reportedly placed on leave after he was caught on camera tackling a journalist to the ground.



The violence began as a documentarian was reportedly trying to interview former Ohio State President E. Gordon Gee.



“We are aware of the… pic.twitter.com/4e0YuBpNGD — Fox News (@FoxNews) February 13, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο καθηγητής επιτίθεται στον δημοσιογράφο που κρατάει μια κάμερα λέγοντάς του «σου είπα να μη το βάζεις αυτό (σ.σ. την κάμερα) στο πρόσωπό μου» και τον ρίχνει στο έδαφος.

Ο καθηγητής συνεχίζει να βρίζει τον δημοσιογράφο οποίος δείχνει να μην καταλαβαίνει τι έχει κάνει για να προκαλέσει μια τέτοια αντίδραση.

Η απόφαση για την άδεια του καθηγητή ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.