Όζι Όσμπορν: Το τελευταίο μήνυμα στην αδελφή του το βράδυ της συναυλίας στο Villa Park και πώς φανταζόταν την κηδεία του

Η αδελφή του Όζι Όσμπορν αποκάλυψε το σπαρακτικό μήνυμα που της έστειλε ο θρύλος της heavy metal λίγο πριν πεθάνει, σε ηλικία 76 ετών.

Ο frontman των Black Sabbath Όζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (22.07.2025) λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη farewell συναυλία των Black Sabbath.

Οι αδελφές του, Τζιν Πάουελ (85 ετών) και Τζίλιαν Χέμινγκ (80 ετών), αποκάλυψαν ότι η τελευταία τους επαφή με τον «Πρίγκιπα του Σκότους» έγινε το βράδυ της τελευταίας του εμφάνισης, στο Villa Park, στις 5 Ιουλίου.

Μιλώντας για εκείνη τη βραδιά, οι δύο του αδελφές δήλωσαν πως ο Όζι δεν μπορούσε να πιστέψει τον κόσμο που είχε μαζευτεί για να τον δει να τραγουδά με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath, καθώς περνούσε με το αυτοκίνητό του από την οδό Lodge Road στο Μπέρμιγχαμ – πολύ κοντά στο σπίτι όπου μεγάλωσαν.

Η Τζιν είπε πως «λύγισε» όταν είδε το πλήθος μέσα στο στάδιο να περιμένει να δει τον αδελφό της. Δεν πρόλαβε να του μιλήσει πολύ εκείνο το βράδυ, όμως έλαβε ένα μήνυμα από εκείνον μετά το τέλος της συναυλίας.

«Μου έστειλε μήνυμα την ώρα που περνούσε από τη Lodge Road, τον δρόμο όπου μέναμε όταν ήμασταν παιδιά, κοντά στο στάδιο», είπε στη Mirror.

«Έγραφε πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περπατούσαν στον παλιό μας δρόμο για να τον δουν να τραγουδά. Είχε συγκλονιστεί».

Η Τζιν και η Τζίλιαν έμαθαν για τον θάνατό του τηλεφωνικά, και πέρασαν όλο το βράδυ ξάγρυπνες, να θυμούνται τον «τρελό» τους αδελφό, τον οποίο περιέγραψαν ως «στοργικό και αστείο».

«Για εμάς ήταν απλώς ο αδελφός μας, όχι κάποια διασημότητα. Γι’ αυτό και είναι τρελό να βλέπουμε όλη αυτή την αγάπη που ξεχειλίζει μετά την ανακοίνωση του θανάτου του», είπε η Τζιν.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του

Ο Όζι Όσμπορν είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς θα ήθελε να είναι κηδεία του, την οποία φανταζόταν σαν «γιορτή», ενώ αποκάλυψε ακόμη ότι θα ήθελε να ακουστεί ένα συγκεκριμένο τραγούδι των Beatles.

«Ειλικρινά δεν με νοιάζει τι θα παίξουν στην κηδεία μου. Μπορούν να βάλουν ένα ποτ πουρί με τον Justin Bieber, τη Susan Boyle και τους We Are the Diddymen αν τους κάνει χαρούμενους – αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι μια γιορτή», είπε σε μια συνέντευξη με θαυμαστές του στην εφημερίδα The Times το 2011.

«Αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά δυστυχία σε όλη τους τη ζωή, οπότε από κάθε άποψη, οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή τη χώρα – ειδικά οι ροκ σταρ σαν εμένα – είμαστε πολύ τυχεροί.

«Γι’ αυτό δεν θέλω η κηδεία μου να είναι θλιβερή, θέλω να είναι μια στιγμή για ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σε μια άλλη συνέντευξη λίγα χρόνια αργότερα, ο Όζι περιόρισε την επιλογή του τραγουδιού στο A Day In The Life των Beatles.

Ο Όζι έχει πιστώσει τους Beatles ότι τον ενέπνευσαν να γίνει ο ίδιος μουσικός, αποκαλύπτοντας ότι έγινε φανατικός θαυμαστής αφού άκουσε την επιτυχία τους του 1964, She Loves You.

Η τελευταία συναυλία

Ο Όσμπορν κατάφερε να αποχαιρετίσει το κοινό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του με τους Black Sabbath πριν από λίγες εβδομάδες καθώς τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ενώθηκαν για τη πρώτη τους συναυλία μαζί μετά από δύο δεκαετίες, στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ.

Η τελευταία του φωτογραφία πριν από τον θάνατό του τραβήχτηκε στη σκηνή καθώς καθόταν σε έναν μαύρο θρόνο – καθώς δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος – διακοσμημένο με ένα ρόπαλο, για να ερμηνεύσει τις πιο γνωστές επιτυχίες του για τους πιστούς θαυμαστές του, ανάμεσά τους και το Mama, I’m Coming Home.

«Είναι το τελευταίο τραγούδι όλων των εποχών. Η υποστήριξή σας μας επέτρεψε να ζήσουμε έναν καταπληκτικό τρόπο ζωής, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας», ήταν τα τελευταία λόγια του.

Πληροφορίες από Dailymail