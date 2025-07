Ozzy Osbourne: «Ο Πρίγκιπας του Σκότους» που έφερε την ροκ μουσική στο φως – Tο τελευταίο «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του

Δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν. Μία ιδιοφυΐα που όλοι είχαν για «τρελό» και τελικά έγινε θρύλος. Όλος ο πλανήτης υποκλίθηκε στον Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών χτες 22 Ιουλίου 2025, αφήνοντας πίσω του μία παρακαταθήκη που θα μείνει στην ιστορία.

Μόλις λίγες μέρες πριν ο «πρίγκιπας του σκότους» ανέβηκε στη σκηνή για τελευταία φορά, σαν να ήξερε ότι θα «φύγει». Μαζί με τα άλλα 3 ιδρυτικά μέλη του heavy metal συγκροτήματος Black Sabbath, ο Ozzy Osbourne χάρισε στους λάτρεις της ροκ – και όχι μόνο – ένα ανεπανάληπτο live στη γενέτειρά του το Μπέμιγχαμ, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ozzy Osbourne κατάφερε να περάσει στην ιστορία ως κάτι πολύ περισσότερο από έναν επιτυχημένο καλλιτέχνη. Υπήρξε ένας θρύλος της rock, ένας από τους αρχιτέκτονες της heavy metal μουσικής.

Με τους Black Sabbath, επαναπροσδιόρισε τον ήχο και την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής – τραγούδια όπως το «Iron Man», το «Paranoid» ή το «War Pigs» δεν ήταν απλώς εμπορικές επιτυχίες, αλλά πραγματικά μανιφέστα μιας γενιάς που βρήκε φωνή μέσα από τον «σκληρό» ήχο.

Η χαρακτηριστική φωνή του – άλλοτε απόκοσμη κραυγή, άλλοτε μελωδική και φορτισμένη με συναίσθημα – παρέμεινε έως το τέλος σύμβολο αυθεντικότητας και σκοτεινού πάθους, που κανείς δεν θα μπορέσει να αμφισβητήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχή

Γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου 1948, και μεγαλωμένος στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο John Michael «Ozzy» Osbourne, έγινε γνωστός κατά τη δεκαετία του 1970 ως ο βασικός τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος Black Sabbath, κατά την οποία υιοθέτησε και το παρατσούκλι «Πρίγκιπας του Σκότους».

Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, ενώ μαζί του στο ξεκίνημα ήταν οι επίσης θρύλοι της μουσικής: Tony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler.

Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του τον έκανε να ξεχωρίζει αμέσως. Μεταξύ 1970 – 1978, οι Black Sabbath πρόλαβαν να συστήσουν στον κόσμο ένα νέο ήχο, πιο heavy. Μία άλλη πλευρά της ροκ μουσική που έως τότε δεν υπήρχε. Έγιναν ο λόγος δημιουργίας πολλών πασίγνωστων ροκ και metal συγκροτημάτων που εμπνεύστηκαν από τα τραγούδια τους.

Στα πρώτα βήματα της καριέρας του, η οικογένειά του δεν τον καταλάβαινε. Ο νέος ήχος και η φωνή του, ήταν κάτι άλλο, πέρα από τα συνηθισμένα. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Ο γέρος μου δεν έπιανε καθόλου το νόημα, πίστευε ότι δεν είμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ήταν περήφανος για εμένα με τον δικό του τρόπο». Ο πλανήτης όμως είχε άλλη άποψη για τον Ozzy!

Οι προσωπικοί δαίμονες

Παρά την τεράστια και ανεπανάληπτη επιτυχία που γνώρισε ο Ozzy στους Black Sabbath, σε προσωπικό επίπεδο ήταν αντιμέτωπος με κάτι σκοτεινό, βαρύ και επικίνδυνο. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Ο Osbourne είχε πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και στο συγκρότημα. Μετά από δέκα χρόνια πορείας και σταθερής ανόδου, οι εντάσεις ανάμεσα στα μέλη κορυφώθηκαν και τον Απρίλιο του 1979 οι Black Sabbath αποφάσισαν να τον απομακρύνουν.

Ο Ozzy έπεσε στην κατάθλιψη και την αυτοκαταστροφή. Παρέμενε κλεισμένος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με μόνη συντροφιά του τις ουσίες, θεωρώντας ότι η καριέρα του είχε τελειώσει.

«Σωτηρία» του ήταν η γνωριμία του με την Sharon. Κόρη του μάνατζερ των Babbath, Don Arden, και μετέπειτα σύζυγός του, η Sharon Arden, ερωτεύτηκε τον Ozzy, είδε το καλό μέσα του, στάθηκε δίπλα του και έμεινα μαζί του μέχρι το τέλος.

«Αν δεν ήταν η Σάρον, θα είχε πεθάνει εδώ και πολύ καιρό», είχε ομολογήσει ο ίδιος ο Osbourne.

Επανεμφανίστηκε την επόμενη χρονιά ως σόλο καλλιτέχνης με το «Blizzard of Ozz» και εν συνεχεία με το «Diary of a Madman», δύο κλασικά hard rock κομμάτια που έγιναν πολυπλατινένια και γέννησαν διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Crazy Train», «Goodbye to Romance», «Flying High Again» και «You Can’t Kill Rock and Roll».

Ο Osbourne απέδειξε το ταλέντο του, παρά την «πτώση».

Το 1982, ο ίδιος και η Sharon παντρεύτηκαν και δεν χώρισαν ποτέ. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά, την Aimee, την Kelly και τον Jack.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μπήκε στο βρετανικό Music Hall of Fame και στο Rock And Roll Hall Of Fame των ΗΠΑ – δύο φορές και ως μέλος των Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης ένα αστέρι στο Walk Of Fame του Χόλιγουντ – καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ – ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες. Επιπλέον, έλαβε και άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια.

Η υγεία, η επανένωση και τελευταία εμφάνιση

O Ozzy επέστρεψε στους Sabbath το 1997. Τα ιδρυτικά μέλη αντικαταστάθηκαν μέσα σε παραπάνω από 10ετή πορεία του συγκροτήματος. Το 2014, έγινε γνωστό ότι θα ξεκινούσαν να δουλεύουν για το 20ο και τελευταίο του άλμπουμ μέσα στο 2015, κάτι που αναιρέθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον Ozzy, με το τους Black Sabbath να ανακοινώνουν ότι η τελευταία τους περιοδεία με τίτλο «The En» θα πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Το 2019, ο Ozzy σε ηλικία 70 ετών διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, την οποία αποκάλυψε δημόσια τον Ιανουάριο του 2020. Έχασε την ικανότητά του να περπατάει λόγω της ασθένειας. Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Όσμπορν ακύρωσε την περιοδεία του 2020 στη Βόρεια Αμερική, αναζητώντας θεραπεία στην Ελβετία μέχρι τον Απρίλιο. Το 2020, αποκάλυψε επίσης ότι είχε εμφύσημα.

Το 2024, ανακοινώθηκε ότι οι αρχικοί Sabbath θα επανενωθούν για την οριστικά τελευταία συναυλία τους στο Μπέρμιγχαμ. Ήταν ένας φόρος τιμής στον ίδιο τον Ozzy για την σπουδαία του πορεία. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα στις 2 πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους. 46.000 θαυμαστές από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρών και αποθέωσαν τον Ozzy για τελευταία φορά.

Θρύλοι της μουσικής βρέθηκαν επίσης μαζί με τους Sabbath στο stage, ερμηνεύοντας δικά τους τραγούδια και διασκευές από τεράστιες επιτυχίες των Black Sabbath. Όλοι έκλειναν τις εμφανίσεις τους με μία κοινή φράση: «Ευχαριστούμε Ozzy Osbourne».

Οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon συμμετείχαν στο σετ.

Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του ο «Πρίγκιπας του Σκότους» εμφανίστηκε στη σκηνή καθισμένος. Ωστόσο, η παρουσία του ήταν επιβλητική αφού η θέση του ήταν ανάλογη του τίτλου του. Ο Ozzy εμφανίστηκε καθιστός σε έναν μαύρο θρόνο στη μέση του stage, αφού δεν μπορούσε να σταθεί για πολλή ώρα λόγω της νόσου του Πάρκινσον.

Καθισμένος στο θρόνο με τα μαύρα φανερά συγκινημένος, ο Osbourne είχε πει τότε στο κοινό: «Δεν ξέρω τι να πω, ήμουν καθηλωμένος για περίπου 6 χρόνια. Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η συναυλία «Back to the Beginning» της 5ης Ιουλίου στο Villa Park του Μπέρμιχαμ, έγινε ταινία που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις αρχές του 2026.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο»

Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο καταξιωμένος μουσικός μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον θάνατο σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Rolling Stone. Εκείνη την εποχή, επέμενε ότι «δεν φοβάται τον θάνατο» και ήξερε ότι του είχαν απομείνει «στην καλύτερη περίπτωση 10 χρόνια ζωής».

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά δεν θέλω να έχω μια μακρά, επώδυνη και άθλια ύπαρξη», είπε στην εφημερίδα.

Τελικά, την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του χτες, τονίζοντας ότι πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη» και αμέσως οι θαυμαστές του ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο αστέρι του σταρ, στο Hollywood Walk of Fame, αφήνοντας λουλούδια.

«Με μεγαλύτερη θλίψη απ’ ό,τι μπορούν να αποδώσουν τα λόγια, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειας.