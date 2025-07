Ozzy Osbourne: Το Μπέρμιγχαμ αποχαιρετά τον «Πρίγκιπα του Σκότους» – Live η κηδεία, χιλιάδες fans στην πομπή

Η γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία- το μέρος πάνω στη Γη όπου είχε την τιμή να γεννήσει, αναθρέψει και εν τέλει να μετατρέψει έναν κοινό θνητό σε «Πρίγκιπα του Σκότους», τον απόλυτο Ozzy Osbourne – τώρα τον αποχαιρετά σε μια συγκινητική νεκρώσιμη τελετή.

Χιλιάδες fans του Ozzy Osbourne, συγκεντρώνονται στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ για να αποτίσουν σήμερα (30.07.2025) τον ύστατο φόρο τιμής στον «πατέρα» της metal ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη (22.07/2025) σε ηλικία 76 ετών.

Αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τη σορό του Ozzy θα διασχίσει τους δρόμους της πόλης, στην οποία γεννήθηκε.

Metal fans βρίσκονται στο Μπέρμιγχαμ από διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλοί από τους οποίους φορούν t-shirt των Black Sabbath και απολαμβάνουν δυνατή μουσική από φορητά ηχεία.

Η πομπή θα ξεκινήσει στις 15.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα περάσει από τη Broad Street και από τη «Γέφυρα των Black Sabbath» με το περίφημο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, όπου ήδη χιλιάδες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα.

Δείτε live την κηδεία του Ozzy Osbourne:

Στη γέφυρα έχει τοποθετηθεί κάμερα web, όπου μπορεί όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανή μετάδοση, αλλά οι ιδιοκτήτες, η Westside Business Improvement District, δήλωσαν ότι η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή που υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση.

«Θα αποδώσουμε τις τελευταίες τιμές σε έναν από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους του Μπέρμιγχαμ» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Ζαφάρ Ικμπάλ, σύμφωνα με το ΒΒC.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον Ozzy Osbourne ως «παιδί του Μπέρμιγχαμ», λέγοντας: «Έβαλε το Μπέρμιγχαμ στον παγκόσμιο χάρτη. Έβαλε το Άστον στον χάρτη».

Τόνισε ακόμη ότι θαυμαστές του Ozzy Osbourne σχηματίζουν ουρά για να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων που έχει ανοίξει. «Η αγάπη που έδειξαν για τον Ozzy και την οικογένειά του ήταν τεράστια» πρόσθεσε.

Το γκράφιτι των Black Sabbath στη Navigation Street είναι μία τοποθεσία, στην οποία επίσης άνθρωποι σταματούν για να αφήσουν μηνύματα και λουλούδια.

Τα παράθυρα της παμπ «The Crown», εκεί όπου οι Black Sabbath έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση είναι καλυμμένα με ασπρόμαυρες φωτογραφίες της μπάντας.

The crowds are gathering in Birmingham city centre to pay a final farewell to the #princeofdarkness



Ozzy Osbourne’s funeral procession is set to make its way down Broad Street before a private burial. #ozzyosbourne pic.twitter.com/mMbVd3nU10