Παγωμάρα στις ΗΠΑ! Ποιος θα κυβερνήσει αν νοσήσει βαριά από τον κορονοϊό ο Τραμπ – Στον αέρα οι εκλογές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει κορονοϊό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η συμπεριφορά του μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν τουλάχιστον προκλητική. Και πλέον όπως αναφέρει το CNN είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που Πρόεδρος των ΗΠΑ προσβάλλεται από μια σοβαρή ασθένεια.

Για τους Αμερικάνους αυτό είναι σοκαριστικό. Και μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η στάση του μέχρι να διαγνωστεί θετικός ήταν περιφρονητική και αλαζονική απέναντι στον ιό.

Η στενή συνεργάτης του Τραμπ, Χόουπ Χικς η οποία μετέδωσε τον κορονοϊό στον Τραμπ και την σύζυγό του, Μελάνια, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα από την περασμένη Τετάρτη.

Μέχρι την Πέμπτη το πρωί μια μικρή ομάδα αξιωματούχων στον Λευκό Οίκο γνώριζε ότι είναι θετική στον κορονοϊό.

Παρόλα αυτά, το απόγευμα της Πέμπτης ο Τραμπ ταξίδεψε όπως είχε προγραμματίσει στο Νιού Τζέρσεϊ και η εκπρόσωπος Τύπου του παραχώρησε συνέντευξη Τύπου χωρίς να φοράει μάσκα με αποτέλεσμα να γεννώνται ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν τελικά για την ασθένεια της Χικς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ο Τραμπ με ένα tweet επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του Bloomberg ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Μελάνια είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!