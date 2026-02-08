«Πάγωσαν» Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους που «βούλιαξαν» στο χιόνι

Δριμύ ψύχος σαρώνει τη Δανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, αλλά και την Ιαπωνία. Σφοδρές χιονοπτώσεις κάλυψαν τους αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Εικόνες από το χιόνι κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ.

Στην Κοπεγχάγη αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι, στη «Βενετία του Βορρά», την Αγία Πετρούπολη, τα κανάλια πάγωσαν, το Τόκιο ντύθηκε στα λευκά, ενώ η Νέα Υόρκη είναι αντιμέτωπη με το πιο ακραίο ψύχος από το 2018.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρωτεύουσα της Δανίας έπεσε η μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού εδώ και 15 χρόνια, καθώς το ύψος φτάνει τα 15 εκατοστά. Οδηγοί έσπρωχναν τα αυτοκίνητά τους που έχουν κολλήσει, προκαλώντας ατυχήματα.

Στην Αγία Πετρούπολη οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στους -12 βαθμούς και τα παγωμένα κανάλια στο κέντρο της πόλης δίνουν τη δυνατότητα στους Ρώσους και τους τουρίστες να διασχίσουν τον πάγο, να κάνουν σκι, ακόμα και ποδήλατο!

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονες χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες και ομίχλη συνθέτουν το τοπίο σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας. Το χιόνι ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 70 εκατοστά, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τον χιονιά, οι Ιάπωνες προσήλθαν στις κάλπες και ψήφισαν στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που κήρυξε η πρωθυπουργός, Σαναέ Τακαΐτσι.

Η Νέα Υόρκη είναι σε κατάσταση «μπλε συναγερμού», λόγω του ψύχους.

Eagles on the Hudson

Bald eagles are on the ice on the Hudson River during winter primarily to hunt for fish and conserve energy.

I was fortunate enough to observe and capture some of their behavior amid the fury of ice floes and deep freeze. What an exhilarating experience! pic.twitter.com/WbiPp6T91Y — Ron Birds (@BirdsRon) February 7, 2026

Τρεις άνδρες βρέθηκαν μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον στην περιοχή του Κουίνς, όταν ο πάγος υποχώρησε. Με ελικόπτερο οι αρχές κατάφεραν να τους διασώσουν και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.