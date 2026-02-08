Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

«Πάγωσαν» Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους που «βούλιαξαν» στο χιόνι

Στην Κοπεγχάγη αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι, στην Αγία Πετρούπολη τα κανάλια πάγωσαν, το Τόκιο ντύθηκε στα λευκά, ενώ η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει το πιο ακραίο ψύχος από το 2018
Άνδρας καθαρίζει το χιόνι στο Άαλμποργκ της Δανίας
Άνδρας καθαρίζει το χιόνι στο Άαλμποργκ της Δανίας / Ritzau Scanpix / Rene Schuetze μέσω REUTERS

Δριμύ ψύχος σαρώνει τη Δανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, αλλά και την Ιαπωνία. Σφοδρές χιονοπτώσεις κάλυψαν τους αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Εικόνες από το χιόνι κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ.

Στην Κοπεγχάγη αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι, στη «Βενετία του Βορρά», την Αγία Πετρούπολη, τα κανάλια πάγωσαν, το Τόκιο ντύθηκε στα λευκά, ενώ η Νέα Υόρκη είναι αντιμέτωπη με το πιο ακραίο ψύχος από το 2018.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας έπεσε η μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού εδώ και 15 χρόνια, καθώς το ύψος φτάνει τα 15 εκατοστά. Οδηγοί έσπρωχναν τα αυτοκίνητά τους που έχουν κολλήσει, προκαλώντας ατυχήματα.

Σφοδρή χιονόπτωση στο Άαλμποργκ της Δανίας
Σφοδρή χιονόπτωση στο Άαλμποργκ της Δανίας / Ritzau Scanpix / Rene Schuetze μέσω REUTERS

Στην Αγία Πετρούπολη οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στους -12 βαθμούς και τα παγωμένα κανάλια στο κέντρο της πόλης δίνουν τη δυνατότητα στους Ρώσους και τους τουρίστες να διασχίσουν τον πάγο, να κάνουν σκι, ακόμα και ποδήλατο!

Ρώσοι στον παγωμένο ποταμό Νέβα, κοντά στο πυρηνικό παγοθραυστικό «Chukotka», στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας
Ρώσοι στον παγωμένο ποταμό Νέβα, κοντά στο πυρηνικό παγοθραυστικό «Chukotka», στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας / REUTERS / Φωτογραφία Anton Vaganov

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονες χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες και ομίχλη συνθέτουν το τοπίο σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας. Το χιόνι ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 70 εκατοστά, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Άνδρας περπατά σε δρόμο καλυμμένο με χιόνι στη Ναγκαόκα της Ιαπωνίας
Άνδρας περπατά σε δρόμο καλυμμένο με χιόνι στη Ναγκαόκα της Ιαπωνίας / REUTERS / Φωτογραφία Manami Yamada

Παρά τον χιονιά, οι Ιάπωνες προσήλθαν στις κάλπες και ψήφισαν στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που κήρυξε η πρωθυπουργός, Σαναέ Τακαΐτσι.

Θαλάσσιο ταξί και σκάφος πλέουν πάνω στον παγωμένο ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης
Θαλάσσιο ταξί και σκάφος πλέουν πάνω στον παγωμένο ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης / REUTERS / Φωτογραφία Adam Gray

Η Νέα Υόρκη είναι σε κατάσταση «μπλε συναγερμού», λόγω του ψύχους.

 

Τρεις άνδρες βρέθηκαν μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον στην περιοχή του Κουίνς, όταν ο πάγος υποχώρησε. Με ελικόπτερο οι αρχές κατάφεραν να τους διασώσουν και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
98
73
72
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έξι νεκροί μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στον Λίβανο - Αναφορές για 7 τραυματίες και αγνοούμενους στα ερείπια
Ο Λιβανέζος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης και την παροχή καταφυγίου σε κατοίκους μέσα και γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε
Λίβανος
Νέα ποινή φυλάκισης για τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί: Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης
«Καταδικάσθηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη για συνάθροιση και συνεννόηση για τη διάπραξη εγκλημάτων», δήλωσε ο δικηγόρος της προσθέτοντας ότι της επιβλήθηκε επίσης διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Narges Mohammadi
Αρκετοί εγκλωβισμένοι και τραυματίες μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας και εκδήλωση πυρκαγιάς στο Λίβανο
Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη στέγαση τους»
Λίβανος
Newsit logo
Newsit logo