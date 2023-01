Τους 33 έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας σε ένα κατάμεστο τζαμί στην πόλη Πεσαβάρ του βορειοδυτικού Πακιστάν, ενώ οι τραυματίες είναι περίπου 150. Πρόκειται για την τελευταία επίθεση με στόχο την αστυνομία στην πόλη αυτή όπου παραμένουν ενεργοί οι ένοπλοι ισλαμιστές.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου της πόλης Πεσαβάρ του Πακιστάν πολλοί από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση αυτοκτονίας. Ο αξιωματούχος της αστυνομίας Σικαντάρ Χαν πρόσθεσε ότι 260 πιστοί βρίσκονταν τη στιγμή της έκρηξης μέσα στο τζαμί.

Κανένας δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας τοίχος καταπλακώνοντας τους πιστούς.

Το τζαμί βρίσκεται μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει το αρχηγείο της επαρχιακής αστυνομικής δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

«Πληροφορούμαστε ότι ο τρομοκράτης στεκόταν στην πρώτη σειρά καθισμάτων», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ο υπουργός Άμυνας Καουάτζα Ασίφ.

Οπτικό υλικό από το κυβερνητικό δίκτυο PTV δείχνει αστυνομικούς και κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια από τον τόπο της έκρηξης και να μεταφέρουν στην πλάτη τους τραυματίες.

Devastated to hear the #PeshawarBlast . My sincere condolences to the families and friends of the victims. #Peshawar pic.twitter.com/ZxiTTlYp0Z

Η έκρηξη είναι η χειρότερη που σημειώνεται στην πόλη από τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου όταν μια επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό σχεδόν 200.

Peshawar is the target once again clearly we’re the biggest fool to trust Taliban. No. of martyrs of suicide attack in a mosque at police line reached 47. Over 150 are injured while many are beneath rubble. May the injured & affectees recover soon. Ya Allah Reham! #PeshawarBlast pic.twitter.com/fN0IU5JBIb