Τουλάχιστον 30 νεκρούς και 80 τραυματίες αναφέρει ο νεότερος απολογισμός από τον σημερινό (6.8.2023) εκτροχιασμό του επιβατικού τρένου στο Νότιο Πακιστάν, μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo.

Περίπου 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά σε μία πόλη στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, το Καράτσι.

Τα δυστυχήματα στο παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν είναι συνηθισμένα, ενώ διαδοχικές κυβερνήσεις κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν τα απαραίτητα οικονομικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάπτυξη των υποδομών εντός της παγκόσμιας εμπορικής και οικονομικής πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος που προωθεί το Πεκίνο.

Breaking news

20+ people died and over 50+ people were injured after 10 bogies of Rawalpindi-bound Hazara Exp derailed near Sahara Rail Station, located between Shahzadpur and Nawabshah.#TrainAccident #hazaraexpress#Pakistan #imrankhanPTI #PakistanArmy #NewsUpdate pic.twitter.com/uagtpTvacs