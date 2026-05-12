Έκθεση-σοκ για τη Χαμάς: Έρευνα 300 σελίδων καταγράφει συστηματικούς βιασμούς και βασανιστήρια κατά αμάχων την 7η Οκτωβρίου

Η σεξουαλική και έμφυλη βία που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις ήταν «συστηματική, εκτεταμένη και προσχεδιασμένη», σύμφωνα με νέα έρευνα. Η 300σέλιδη έκθεση, με τίτλο Silenced No More, καταγράφει δεκάδες μαρτυρίες για βιασμούς, ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις, βασανιστήρια και ακρωτηριασμούς.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Πολιτική Επιτροπή για τα Εγκλήματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά Γυναικών και Παιδιών, κατέληξε στο βασικό συμπέρασμα ότι η σεξουαλική βία που ασκήθηκε από τη Χαμάς και μέλη άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων στο Ισραήλ, σχεδιάστηκε σκόπιμα όχι μόνο για να κακοποιήσει τα θύματα, αλλά και για να τρομοκρατήσει συνολικά την ισραηλινή κοινωνία.

«Αυτό που είδαμε ήταν ένα βαθύ μίσος με στόχο την ταπείνωση και την τρομοκράτησή μας ως λαού, ως έθνους, ως γυναικών και ως ευάλωτων ανθρώπων που βρέθηκαν αιχμάλωτοι σε μια παρατεταμένη κόλαση», δήλωσε η ειδικός στο διεθνές δίκαιο και επικεφαλής της Επιτροπής, δρ Κοχάβ Ελκαγιάμ-Λεβί.

Η μελέτη, με τίτλο «Silenced No More», αριθμεί περίπου 300 σελίδες και καταγράφει 13 μορφές σεξουαλικής βίας που φέρεται να διαπράχθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης όσο και εις βάρος ομήρων στη Γάζα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βιασμοί, σεξουαλικά βασανιστήρια και ακρωτηριασμοί, εκτελέσεις που συνδέονταν με σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση μετά θάνατον και σεξουαλικές επιθέσεις μπροστά σε μέλη οικογενειών, μεταξύ άλλων πράξεων.

Η έρευνα βασίστηκε σε περισσότερες από 430 επίσημες και ανεπίσημες συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων.

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι η κλίμακα, ο συντονισμός και η επανάληψη αυτών των πράξεων αποδεικνύουν πως η σεξουαλική βία χρησιμοποιήθηκε «ως μέθοδος τρόμου» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επίθεσης κατά αμάχων.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι οι δράστες κατέγραφαν και διέδιδαν σκόπιμα βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων μέσω social media, ακόμη και απευθείας στις οικογένειες των θυμάτων, με στόχο «την ταπείνωση, τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση».

Η Επιτροπή καταλήγει ότι οι πράξεις αυτές συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου και ζητά από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν διώξεις ειδικά για εγκλήματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Για τη σύνταξη της έκθεσης εξετάστηκαν περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες και βίντεο, ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σημεία των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και συναντήσεις με οικογένειες θυμάτων και πληγείσες κοινότητες.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Καναδά, Ίρβιν Κότλερ ήταν βασικός συντελεστής της έκθεσης, η οποία έλαβε επίσης την υποστήριξη της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, της πρώην ειδικής συμβούλου του ΟΗΕ για την πρόληψη της γενοκτονίας Άλις Γουαϊρίμου Ντερίτου, του πρώην επικεφαλής εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ για τη Σιέρα Λεόνε, καθηγητή Ντέιβιντ Κρέιν και του πρώην προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, Ααρόν Μπαράκ, μεταξύ πολλών άλλων ειδικών στο διεθνές δίκαιο.

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, περίπου 5.600 ένοπλοι της Χαμάς και άλλων οργανώσεων εισέβαλαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κοινοβούλιο, ψηφίστηκε ήδη νόμος για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου που θα δικάσει τους δράστες των επιθέσεων, συμπεριλαμβάνοντας και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας μεταξύ των κατηγοριών.