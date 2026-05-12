Ιταλία: 25χρονος με συμπτώματα χανταϊού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία, φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα του χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας.

Ο 25χρονος άνδρας από την Ιταλία, επέβαινε στην πτήση της KLM στην οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.

Ο νεαρός άνδρας – ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα – θα μεταφερθεί σήμερα (12.05.2026) στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον χανταϊό, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

ΠΟΥ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα (12.05.2026) ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου εντοπίστηκε εστία της ασθένειας.

«Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο Τέντρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, και, με δεδομένη τη μακρά χρονική περίοδο επώασης του ιού, ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Τέντρος εξέφρασε «την ελπίδα» οι χώρες να ακολουθήσουν «τις συμβουλές και τις συστάσεις» του ΠΟΥ αναφορικά με τον χανταϊό. «Ο ΠΟΥ διαθέτει ξεκάθαρες οδηγίες», υπενθύμισε, προτού αναφερθεί «στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας».

«Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλά μας. Μπορούμε μόνο να δώσουμε συμβουλές και συστάσεις», συνέχισε.

«Η σύσταση του ΠΟΥ» είναι οι επιβαίνοντες του Hondius που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο «να παρακολουθούνται ενεργά, σε καθορισμένο κέντρο καραντίνας ή στο σπίτι τους, επί 42 ημέρες από την τελευταία τους έκθεση (στον ιό), που ήταν στις 10 Μαΐου, γεγονός που μας φτάνει ως τις 21 Ιουνίου», διευκρίνισε ο Τέντρος.