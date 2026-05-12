CBS News: ΗΠΑ και Ουκρανία είναι κοντά σε μεγάλη συμφωνία για την συμπαραγωγή drones

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει αφήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε δεύτερη μοίρα, αφού έχει στρέψει την απόλυτη προσοχή του στο Ιράν, ωστόσο το Κίεβο έχει κάτι που ενδιαφέρει σε τεράστιο βαθμό την Ουάσινγκτον, πολεμική εμπειρία με drones.

Η Ουκρανία έχει τεχνογνωσία σε drones, γραμμές παραγωγής και γνωρίζει – μετά από τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής – τις ανάγκες που έχουν οι ΗΠΑ σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την ανάπτυξη και την λειτουργία τους.

Και όπως φαίνεται οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν συμφωνία στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, το CBS News μεταδίδει πως ΗΠΑ και Ουκρανία είναι στα τελικά στάδια επεξεργασίας μνημονίου συνεργασίας για μια νέα διμερή αμυντική συμφωνία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CBS News από τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την εξαγωγή ουκρανικής τεχνολογίας στις ΗΠΑ και τη δημιουργία κοινοπραξιών για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

— Aidan Stretch (@aidan_stretch) May 12, 2026

Το προσχέδιο του μνημονίου, προϊόν συνεργασίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της Ουκρανής πρέσβειρας στις ΗΠΑ, Olha Stefanishyna, αποτελεί την κορύφωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025.

Τότε, η ουκρανική πλευρά παρουσίασε στον Λευκό Οίκο το πλάνο συνεργασίας, στον απόηχο της επιτυχημένης «Επιχείρησης Spiderweb» — μιας τολμηρής επίθεσης με drones βαθιά στη ρωσική επικράτεια που προκάλεσε την ιδιωτική επιδοκιμασία του Προέδρου Τραμπ.

Η Ουκρανία φαίνεται να κεφαλαιοποιεί πλέον την εμπειρία της μετά από 4 και πλέον χρόνια του πολέμου με τη Ρωσία. Ήδη, το Κίεβο έχει αναπτύξει αντι-drones και προσωπικό στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας συμμάχους των ΗΠΑ έναντι επιθέσεων με drones ιρανικής σχεδίασης τύπου Shahed.

Ωστόσο το Κίεβο αντιμετωπίζει ένα σημαντικό «χρηματοδοτικό κενό». Ενώ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας προβλέπει παραγωγική ικανότητα 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, η χώρα διαθέτει κεφάλαια μόλις για 15 δισ. δολάρια.

«Η συνεργασία με τις ΗΠΑ θα είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς η αμερικανική χρηματοδότηση θα επιτρέψει και στις δύο χώρες να κλιμακώσουν την παραγωγή τους», αναφέρουν αξιωματούχοι στο CBS News. Η Ουκρανία υπερέχει σήμερα σε τομείς που οι ΗΠΑ δεν είχαν θέσει ως προτεραιότητα.

Ενδεικτικά:

– Η Ουκρανία στοχεύει στην παραγωγή 3 εκατομμυρίων FPV drones το 2026, έναντι μόλις 300.000 που παρήγαγαν οι ΗΠΑ το 2025.

– Εταιρείες όπως η Sine Engineering αναπτύσσουν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που επιτρέπουν στα drones να πετούν χωρίς GPS, παρακάμπτοντας τις εχθρικές παρεμβολές.

– Η ουκρανική General Cherry έχει ήδη συμφωνήσει με την αμερικανική Wilcox Industries για συμπαραγωγή UAVs επί αμερικανικού εδάφους.

«Αίνιγμα» η στάση του Τραμπ

Παρά την πρόοδο, ο δρόμος προς την οριστική συμφωνία δεν είναι χωρίς εμπόδια. Ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε πρόσφατα σκεπτικός, δηλώνοντας στο Fox News: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους… Έχουμε τα καλύτερα drones στον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι παραμένει προσεκτικός όσον αφορά την άρση των εξαγωγικών περιορισμών, θέτοντας ως προϋπόθεση τη διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας και την επάρκεια εφοδιασμού για τις ανάγκες του μετώπου.

Ωστόσο, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει. Με ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «θετικά νέα» που προετοιμάζονται, αποκαλύπτοντας ότι η Ουκρανία έχει ήδη υπογράψει αμυντικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έπεται η επέκταση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: OnAlert.gr