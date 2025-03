Παλαιστίνη: Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα αναφέρει ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πηγή στις τάξεις της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε “πλήγμα ακριβείας εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη της Χαμάς που δρούσε στο εσωτερικό του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου Νάσερ”.

Σύμφωνα με τον στρατό, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα “εκμεταλλεύεται τις μη στρατιωτικές υποδομές, θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό της Γάζας”.

“Ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις”, ανακοίνωσε αυτή η υπηρεσία πρώτων βοηθειών, χωρίς να διευκρινίζει εάν το πλήγμα προκάλεσε θύματα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι το πλήγμα είχε στόχο “το κτίριο των χειρουργείων στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ, όπου περιθάλπονται πολλοί ασθενείς και τραυματίες” και ότι εκεί εκδηλώθηκε “μεγάλη πυρκαγιά”. Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Images from the Israeli attack on Nasser Hospital in Khan Younis tonight. pic.twitter.com/Ij2eXF7irW