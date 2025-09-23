Παλαιστινιακό κράτος: Συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη για τις διεθνείς αναγνωρίσεις

Την επομένη της ιστορικής ανακοίνωσης από τη Γαλλία και άλλες χώρες από το βήμα του ΟΗΕ για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, η κεντρική πλατεία της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη φιλοξένησε την Τρίτη (23.09.2025) περισσότερους από εκατό ανθρώπους, με σημαίες στα χέρια και εθνικιστικά συνθήματα από τα μεγάφωνα. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «σταματήστε τη γενοκτονία».

Στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής και του κινήματος Φάταχ, του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, συμμετείχαν στη συγκέντρωση στη Δυτική Όχθη. «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα πρώτο στάδιο σε μια διαδικασία που ελπίζουμε να συνεχιστεί», δήλωσε ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, γενικός γραμματέας της Φάταχ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί το αποτέλεσμα «ενός αιώνα αντίστασης και αποφασιστικότητας του λαού μας».

Στην Τουλκαρέμ, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, δεκάδες Παλαιστίνιοι ύψωσαν γαλλικές, βελγικές και ιρλανδικές σημαίες για να ευχαριστήσουν τις χώρες που αναγνώρισαν το κράτος τους. Ωστόσο, πολλοί υπενθύμισαν ότι η καθημερινή πραγματικότητα εξακολουθεί να σημαδεύεται από τα ισραηλινά οδοφράγματα και την κατοχή που κατακερματίζει όλο και περισσότερο το έδαφος.

«Ήρθαμε να πούμε ευχαριστώ στις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, αλλά και να τους ζητήσουμε να συνεχίσουν να μας στηρίζουν για να σταματήσει ο πόλεμος», εξηγεί η 39χρονη Μαϊσούν Μαχμούντ. «Θέλουμε ειρήνη, ούτε μία σταγόνα αίματος ακόμη», πρόσθεσε.

Άλλοι εξέφρασαν την πικρία τους. Η Ρούλα Γανέμ, πανεπιστημιακή καθηγήτρια, κρατούσε τη φωτογραφία του 20χρονου γιου της, που συνελήφθη πριν από οκτώ μήνες. «Δεν θέλουμε λόγια αλλά πράξεις», είπε.

Στο χωριό Μπιρ Ναμπάλα, κοντά στην Ιερουσαλήμ, η Τζαμίλα Αμπντούλ τόνισε: «Η Παλαιστίνη εξοντώνεται σήμερα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αν θέλουν να αναγνωρίσουν κάτι, ας αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη».