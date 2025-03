Πάνω από 30 χώρες θα είναι στη «συμμαχία των προθύμων» για να υποστηρίξουν μια εκεχειρία στην Ουκρανία, λέει το Λονδίνο

Εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, αποκάλυψε σήμερα (17.03.2025) ότι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός χωρών θέλει να ενταχθεί στην λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» για να αναπτύξουν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία σε περίπτωση που συμφωνηθεί εκεχειρία με την Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότερες από 30 χώρες είναι πρόθυμες να συμβάλλουν με ειρηνευτικά στρατεύματα ώστε να υποστηριχθεί μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία.

Στην συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δυνατότητες με τις οποίες κάθε χώρα θα συμμετέχει ποικίλλουν, όμως σε κάθε περίπτωση πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό που αντιστοιχεί σε μια σημαντική στρατιωτική δύναμη.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμφώνησαν να συμμετέχουν στην πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη για την επιτήρηση μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία, όμως διευκρίνισε ότι «η συμμαχία των προθύμων» θα συνεισφέρει και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με στρατιωτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα δεχόταν στρατιώτες από χώρες του NATO να αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

BREAKING: Over 30 nations are expected to be in the so-called ‘coalition of the willing’ to support Ukraine, according to the Prime Minister’s spokesperson.

