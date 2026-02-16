Πάνω από 70 ΜΚΟ λένε «όχι» στο νέο νομοσχέδιο της ΕΕ για το μεταναστευτικό – Προειδοποιούν για πρακτικές «τύπου ICE»

Η ΕΕ θέλει να θέσει σε εφαρμογή νέες πολιτικές για το μεταναστευτικό και στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν φέρνει προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο όμως προτείνει αλλαγές που προκαλούν αντιδράσεις σε δεκάδες ΜΚΟ.

Είναι χαρατηριστικό μάλιστα ότι περισσότερες από 70 ΜΚΟ τάχθηκαν σήμερα (16.02.2026) κατά του σχεδίου μεταρρύθμισης στο μεταναστευτικό σύστημα που εξετάζεται από την ΕΕ, στο σημείο που το συγκρίνουν με την πολιτική που ασκεί η ICE στις ΗΠΑ.

«Η απειλή είναι πραγματική και άμεση» γράφουν αυτές οι ΜΚΟ στην κοινή διακήρυξή τους, καλώντας τους Ευρωπαίους πολιτικούς να απορρίψουν την πρόταση.

Στο στόχαστρό τους βρίσκεται η μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός των συνόρων της ΕΕ για εκείνα τα άτομα που δεν θα λάβουν άσυλο, τα αποκαλούμενα «κέντρα επιστροφών».

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως την κράτησή τους επί μεγαλύτερο διάστημα ή την κατάσχεση των εγγράφων τους.

Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε «αστυνομικές επιδρομές» και μέτρα «φυλετικού προφίλ» κατά τον τρόπο που τα εφαρμόζει η ICE.

«Δεν γίνεται να αγανακτούμε με τα όσα κάνει η ICE στις ΗΠΑ, στηρίζοντας αυτού του είδους τις πρακτικές στην Ευρώπη», είπε η Μισέλ ΛεΒουά της PICUM, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Τη διακήρυξη υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Γιατροί του Κόσμου και η Sea-Watch.

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις επικρίσεις των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, ενώ διαβεβαιώνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει τα μέτρα αυτά.