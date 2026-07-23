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Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ρεύματος – Δεν κατάφεραν να τη σώσουν

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε», λένε περαστικοί που κατέγραψαν το περιστατικό και ενημέρωσαν τις αρχές
Αρκούδα πάνω σε κολώνα ρεύματος
Photo / X
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Ένα απίστευτο βίντεο με μια τεράστια αρκούδα που είχε σκαρφαλώσει και είχε εγκλωβιστεί στην κορυφή μιας κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος στο Νέο Μεξικό έγινε viral στο διαδίκτυο, αφήνοντας τον κόσμο άφωνο με το ζώο να χάνει τελικά τη ζωή του.

Το βίντεο με την αρκούδα να βρίσκεται πάνω σε κολώνα στο Νέο Μεξικό, δημοσιεύτηκε στο X και στη συνέχεια το αναδημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ την Τετάρτη 22.07.2026, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές.

«Χαιρόμαστε που υπάρχει τόσος ενθουσιασμός για την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά δεν εννοούσαμε αυτό ακριβώς», έγραψε σε μία χιουμοριστική ανάρτηση το υπουργείο.

 

Το βίντεο, το οποίο επιβεβαιώθηκε ότι είναι αυθεντικό, δείχνει την αρκούδα να λαχανιάζει, κρατώντας με τα μπροστινά της πόδια το οριζόντιο δοκάρι της κολώνας, ενώ τα πίσω πόδια της κρέμονταν στον αέρα. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 20.07.2026, κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν.

Στο βίντεο ακούγεται ένας πολίτης να καλεί το 911 και να λέει: «Τηλεφωνώ για να αναφέρω ότι υπάρχει μια αρκούδα πάνω σε μια κολώνα ηλεκτρισμού». Ο τηλεφωνητής του απάντησε ότι είχαν ήδη γίνει κι άλλες αναφορές και ότι είχε ενημερωθεί η Υπηρεσία Άγριας Ζωής, αλλά δεν μπορούσε να επέμβει.

Όπως εξήγησε, αν οι ειδικοί προσπαθούσαν να αναισθητοποιήσουν την αρκούδα όσο βρισκόταν εκεί πάνω, θα έπεφτε από μεγάλο ύψος και πιθανότατα θα σκοτωνόταν.

 

Η Σάνον Μάλενς, που είδε το περιστατικό, είπε στο Storyful ότι ταξίδευε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα μέσω του αυτοκινητόδρομου 56, όταν πρόσεξε την αρκούδα.

«Στην αρχή δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, γι’ αυτό κάναμε αναστροφή για να τη δούμε καλύτερα», είπε.

«Αρχικά νομίσαμε ότι ήταν νεκρή. Όταν όμως πλησιάσαμε, καταλάβαμε ότι ήταν ακόμα ζωντανή.»

Δυστυχώς όμως σύμφωνα με τη New York Post, λίγη ώρα αργότερα η αρκούδα πέθανε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής του Νέου Μεξικού ενημέρωσε ότι, παρά τις προσπάθειες των αρχών να τη σώσουν, το ζώο υπέστη ηλεκτροπληξία πριν προλάβει να του προσφερθεί βοήθεια.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και το 2021 στην Αριζόνα, όταν μια άλλη αρκούδα είχε ανέβει σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος, τότε όμως είχε διασωθεί.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει όταν μια αρκούδα, ιδιαίτερα αν είναι νεαρή ή τρομαγμένη, πανικοβάλλεται από ανθρώπους, αυτοκίνητα ή σκύλους και σκαρφαλώνει στην κολώνα όπως ακριβώς θα ανέβαινε σε ένα ψηλό δέντρο.

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