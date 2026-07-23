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Πύρινη λαίλαπα σε Γαλλία – Ισπανία: 12.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Εκκενώσεις και κοντά στη Μαδρίτη

Στάχτη 20.000 στρέμματα δυτικά του Μπορντό - 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές και πάνω από 1.000.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία φέτος
Γαλλία φωτιές
Φωτιές στη Γαλλία / REUTERS / Stephane Mahe
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία.

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη διάρκεια της νύχτας στη νοτιοδυτική Γαλλία καθώς δασική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς κατέκαψε 20.000 στρέμματα γης δυτικά της πόλης του Μπορντό, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Στη Γαλλία, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στις φλόγες στη νότια περιφέρεια Ζιρόντ.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν το ψήσιμο στο ύπαιθρο σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον καύσωνα, τονίζοντας ότι εννέα από τις 10 δασικές πυρκαγιές ξεσπούν, από λάθος ή όχι, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας.

Γαλλία φωτιές
REUTERS/Stephane Mahe
Γαλλία φωτιές
REUTERS/Stephane Mahe
Γαλλία φωτιές
REUTERS / Stephane Mahe

Ισπανία: Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (22.07.2026) κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Φωτιές Ισπανία
Στις φλόγες η Ισπανία / REUTERS / Ana Beltran
Φωτιές Ισπανία
Φωτιές Ισπανία / REUTERS / Jon Nazca

Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

Η χειρότερη δασική πυρκαγιά της Ισπανίας από τις αρχές του έτους έχει κάψει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 320.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Γκουανταλαχάρα. Την Τρίτη (21.07.2026), η εικόνα της άρχισε να σταθεροποιείται αφότου οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εκκένωση 34 κοινοτήτων και να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα για 14 άλλες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία INFOCAM στη Καστίγια-Λα Μάντσα ανακοίνωσε ότι δόθηκε η άδεια στους κατοίκους πέντε χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν και συνεχίζουν να ισχύουν άλλοι περιορισμοί.

Επισκεπτόμενος την περιοχή σήμερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι στην Ισπανία έχουν ήδη ξεσπάσει 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές φέτος και περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα έχουν καεί σε όλη τη χώρα. «Για να το βάλουμε αυτό στις σωστές του διαστάσεις, είναι ο ετήσιος μέσος όρος που βίωσε η Ισπανία την περασμένη δεκαετία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αποτροπή των πυρκαγιών.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET δήλωσε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει «πολύ υψηλός ή ακραίος» στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ισπανίας και των Βαλεαρίδων Νήσων και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Κάλεσε τους πολίτες να «επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή» καθώς το κύμα καύσωνα που είναι σε εξέλιξη συνδυάζεται με αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα.

Από αύριο Παρασκευή αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ωστόσο η ανάπαυλα θα είναι σύντομη. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αυξηθούν και πάλι από την Κυριακή, και η έντονη ζέστη θα επιτρέψει στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας καθώς και των δασικών πυρκαγιών και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ξαφνικές, καταστροφικές καταιγίδες.

Από τις αρχές του χρόνου, η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει βιώσει τρία, ουσιαστικά διαδοχικά, κύματα ασφυκτικού καύσωνα. Η υπερβολική ζέστη έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για χιλιάδες υπερβάλλοντες θανάτους την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Το Reuters Climate Monitor, ένα διαδραστικό εργαλείο που προσφέρει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, έδειξε ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη προβλέπεται να είναι 26,6 βαθμοί Κελσίου, που είναι κατά 3 βαθμοί πάνω από τη φυσιολογική υψηλή τιμή για τις 22 Ιουλίου την περίοδο 1961-1990.

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