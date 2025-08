Πάπας Λέων: Υποδοχή ροκ σταρ από 1.000.000 καθολικούς – Έφτασε με ελικόπτερο σε υπαίθριο χώρο στη Ρώμη

Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι πιστοί τίμησαν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σαν ροκ σταρ χθες Σάββατο (02.07.2025) κατά την υπαίθρια αγρυπνία στα περίχωρα της Ρώμη – μάλιστα ο επικεφαλής της Καθολικής εκκλησίας έφτασε στον χώρο με ελικόπτερο.

Οι καθολικοί ξέσπασαν σε κλάματα και άρχισαν να ζητωκραυγάζουν όταν το λευκό στρατιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στον απέραντο χώρο στα ανατολικά προάστια της Ρώμης.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 800.000 νέοι προσκυνητές από 146 χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην αγρυπνία του Ιωβηλαίου της Νεολαίας – αρκετά μέσα έκαναν λόγο και για ένα εκατομμύριο πιστούς.

«Στοχεύστε πάντα σε μεγάλα πράγματα, στοχεύστε στην αγιοσύνη, όπου και αν βρίσκεστε», τόνισε ο πάπας στο μήνυμά του προς τους νέους.

Στη σημερινή συνάντηση με τους πιστούς συμμετείχαν, εκτός από τον πάπα, 20 καρδινάλιοι, 450 επίσκοπο και 7000 καθολικοί ιερείς. «Η ευάλωτες πλευρές μας, είναι μέρος της εκπληκτικής μας ύπαρξης και οντότητας» πρόσθεσε ο ποντίφικας, καλώντας τους νέους να μην αναζητούν μια ανύπαρκτη, όσο και ψεύτικη τελειότητα.

The Pope Leo generation from above.

One million pilgrims attending the Vigil of the Jubilee of Youth.

Vatican Media pic.twitter.com/brZTJQckYK