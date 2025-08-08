Παραμένει άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο – Συνελήφθη καπετάνιος σκάφους

Για 6η συνεχόμενη ημέρα (08.08.2025) παραμένει άφαντος ο 43χρονος Τούρκος ο οποίος ξεκίνησε με το γιοτ του από την πατρίδα του για να επισκεφθεί τη Μύκονο. Το σκάφος του επιχειρηματία βρέθηκε κατεστραμμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου και οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής του.

Τα ίχνη του 43χρονου Χαλίτ Γιουκάι εξαφανίστηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του Τούρκου από την οικογένειά του η οποία έχασε επαφή μαζί με του μετά την αναχώρηση με το γιοτ του για τη Μύκονο.

Την περασμένη Τρίτη, το πλήρωμα ενός πλοίου βρήκε τα συντρίμμια ενός σκάφους. Όπως αποδείχθηκε ήταν του 43χρονου.

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να τον αναζητήσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Οι έρευνες για την αναζήτηση του συνεχίζονται.

Συνελήφθη καπετάνιος πλοίου

Για την υπόθεση συνελήφθη ο καπετάνιος που με το πλοίο του φέρεται να έπεσε πάνω στο σκάφος του επιχειρηματία.

Μετά την απολογία του ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή.

Ο καπετάνιος ανέφερε στην κατάθεσή του πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

«Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», συνέχισε.

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts ενώ έχει παντρευτεί και την Ελληνίδα η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του.