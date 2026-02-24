Κόσμος

Παραμένουν τα προβλήματα λόγω του χιονιού στις ΗΠΑ: Κλειστά σχολεία και διακοπές ρεύματος

Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις
Χιόνι
REUTERS / Robert MacMillan

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χιόνι που έχει «πνίξει» την χώρα τα τελευταία 24ωρα,

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά σχολεία να είναι κλειστά ενώ πάνω από 60 εκατοστά χιόνι έχει σκεπάσει αρκετές περιοχές.

Οι παράκτιες ζώνες στη νότια Βοστόνη, στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άιλαντ, επλήγησαν ιδιαίτερα, με το ύψος του χιονιού να αγγίζει τα 90 εκατοστά κατά περιοχή, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας.

Σε αυτό το τμήμα της Νέας Αγγλίας, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας των οχημάτων και τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά.

Το πρωί, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με το PowerOutage.com.

Χθες, ο αριθμός των νοικοκυριών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα έφθασε στα 650.000 στην κορύφωση της κακοκαιρίας, με τις ριπές ανέμου να υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες από 9.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Προβλήματα καταγράφονται και στις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, με ορισμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις να έχουν διακοπεί και άλλες να έχουν εκτραπεί, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Για πρώτη φορά εδώ και 153 χρόνια, η Boston Globe δεν κυκλοφόρησε στην καθημερινή έκδοσή της σήμερα, εξαιτίας των συνθηκών «που κατέστησαν αδύνατες την εκτύπωση και διανομή της εφημερίδας», σύμφωνα με ένα άρθρο που αναρτήθηκε στο site της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
60
45
43
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα με μεταμοσχευμένη μήτρα από νεκρή δότρια, γέννησε ένα αγοράκι – Ιατρικό θαύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η γυναίκα είχε ένα σπάνιο σύνδρομο που κανονικά δεν την επέτρεπε να κυοφορήσει. Ωστόσο η επιστήμη έδωσε λύση σε εκείνη και ελπίδα σε πολλές άλλες γυναίκες με παρόμοια προβλήματα
Μωρό
Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου 4 μήνες μετά την «διάρρηξη του αιώνα»
Η Λορένς ντε Καρ είχε δεχθεί συνεχείς επικρίσεις για αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας στο Λούβρο μετά την μεγάλη ληστεία τον Οκτώβριο του 2025 στο πιο δημοφιλές μουσείο του κόσμου
Η Laurence des Cars, πρώην διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου
Newsit logo
Newsit logo