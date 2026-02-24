Παραμένουν τα προβλήματα λόγω του χιονιού στις ΗΠΑ: Κλειστά σχολεία και διακοπές ρεύματος

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χιόνι που έχει «πνίξει» την χώρα τα τελευταία 24ωρα,

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά σχολεία να είναι κλειστά ενώ πάνω από 60 εκατοστά χιόνι έχει σκεπάσει αρκετές περιοχές.

Οι παράκτιες ζώνες στη νότια Βοστόνη, στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άιλαντ, επλήγησαν ιδιαίτερα, με το ύψος του χιονιού να αγγίζει τα 90 εκατοστά κατά περιοχή, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας.

Σε αυτό το τμήμα της Νέας Αγγλίας, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας των οχημάτων και τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά.

Το πρωί, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με το PowerOutage.com.

Χθες, ο αριθμός των νοικοκυριών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα έφθασε στα 650.000 στην κορύφωση της κακοκαιρίας, με τις ριπές ανέμου να υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες από 9.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Προβλήματα καταγράφονται και στις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, με ορισμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις να έχουν διακοπεί και άλλες να έχουν εκτραπεί, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Για πρώτη φορά εδώ και 153 χρόνια, η Boston Globe δεν κυκλοφόρησε στην καθημερινή έκδοσή της σήμερα, εξαιτίας των συνθηκών «που κατέστησαν αδύνατες την εκτύπωση και διανομή της εφημερίδας», σύμφωνα με ένα άρθρο που αναρτήθηκε στο site της.