Παρέμβαση ΗΠΑ για την σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία

Η Ουάσινγκτον ασχολείται ενεργά με τι θέμα της σύλληψης των Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ μιλώντας στο φόρουμ των δελτίων είπε ακόμα ότι «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και με προσανατολισμό στην Δύση. Ο καλύτερος σύμμαχος μας σε αυτό είναι η Ελλάδα».

.@USAmbGreece: We want to ensure Turkey "remains a vital member of NATO" and "anchored in the West"; "our best ally" in this is Greece. #delphi_forum

— Yannis Palaiologos (@yanpal7) March 2, 2018