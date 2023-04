Δεν έχουν τέλος οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό με τους διαδηλωτές να εισβάλουν σε κατάστημα της Louis Vuitton στο Παρίσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι διαδηλωτές με σημαίες και καπνογόνα εισέβαλαν στα κεντρικά της Louis Vuitton στο Παρίσι.

Η εισβολή έγινε από 100 σιδηροδρομικούς που διαδήλωσαν σε δρόμο του Παρισιού με μπουτίκ πολυτελείας και μπήκαν στα γραφεία του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH, ενώ ανέβηκαν και στον πρώτο όροφο πριν φύγουν.

Οπως αναφέρεται στα social media οι διαδηλωτές ζητούν από τους πλούσιους να προσφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της κρατικής σύνταξης. Μάλιστα αναφέρουν ότι «θα συνεχίσουμε μέχρι την απόσυρση».

🇫🇷The French Revolution Continues🇫🇷



Protesters storming Louis Vuitton HQ



Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron – I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions.#France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT