Παρίσι: Διάρρηξη «μαμούθ» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Έκαναν φτερά 600.000 ευρώ σε χρυσό

Στόχος ληστών έγινε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, οι οποίοι έκλεψαν δείγματα φυσικού χρυσού αξίας περίπου 600.000 ευρώ. Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Τρίτης (16.09.2025), όταν οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλου και φλόγιστρο για να εισβάλουν στο συγκρότημα που βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα.

Γνωστό για τους σκελετούς δεινοσαύρων και τα εκθέματα ταριχευμένων ζώων, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού – που αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για Παριζιάνους όσο και για τουρίστες – και φιλοξενεί επίσης μια εντυπωσιακή πινακοθήκη γεωλογίας και ορυκτολογίας, έγινε στόχος διαρρηκτών.

«Η κλοπή αφορά αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού από τις εθνικές συλλογές του μουσείου», ανέφερε το γραφείο Τύπου του ιδρύματος. «Αν και η αξία τους υπολογίζεται σε περίπου 600.000 ευρώ με βάση την τιμή του ακατέργαστου χρυσού, η πολιτιστική και κληρονομική τους σημασία είναι ανεκτίμητη».

Υποψίες για κυβερνοεπίθεση – Σερί κλοπών σε μουσεία και γκαλερί στη Γαλλία

Αστυνομική πηγή αποκάλυψε στην εφημερίδα Le Parisien ότι το καλοκαίρι το μουσείο είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης. Δεν είναι σαφές αν τα μέτρα ασφαλείας λειτουργούσαν την ώρα της διάρρηξης.

Η κλοπή έρχεται σε μια «κρίσιμη περίοδο», σημειώνει το μουσείο, καθώς πολλά πολιτιστικά ιδρύματα έχουν πρόσφατα γίνει στόχοι οργανωμένων συμμοριών. Μόλις αυτόν τον μήνα, το Εθνικό Μουσείο Αντριέν Ντυμπουσέ στη Λιμόζ έγινε στόχος διάρρηξης, με τους δράστες να αφαιρούν πορσελάνινα αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες με τσεκούρια και ρόπαλα εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, αρπάζοντας έργα του 18ου αιώνα. Την επομένη, κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν σε ένοπλη ληστεία μουσείου στη Σον-ε-Λουάρ.

Η πιο διαβόητη ληστεία παραμένει εκείνη του 2010 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι, όταν ο Κροάτης διαρρήκτης Βιέραν Τόμιτς, γνωστός ως «Σπάιντερμαν», έκλεψε έργα Πικάσο, Ματίς, Μπρακ, Λεζέ και Μοντιλιάνι αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες από France24