Μνήμες του Ιανουαρίου του 2015 στο Παρίσι “ξύπνησε” η έναρξη της δίκης των 14 κατηγορούμενων για την πολύνεκρη επίθεση στο Charlie Hebdo.

Οι επιδρομές στο σατιρικό περιοδικό και σε ένα εβραϊκό σούπερ μάρκετ στο Παρίσι τον Ιανουάριο του ’15, σήμαναν την έναρξη ενός μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων από το Ισλαμικό Κράτος στην Ευρώπη. Σήμερα, στο εδώλιο κάθονται 14 κατηγορούμενοι (13 άνδρες και μια γυναίκα), φερόμενοι ως δράστες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Charlie Hebdo, μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Έντεκα από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν την Τετάρτη (02.09.2020) στο δικαστήριο, έδωσαν τα ονόματά τους και επιβεβαίωσαν πως σκοπεύουν να απαντήσουν σε όσες ερωτήσεις τους γίνουν. Η δίκη καθυστέρησε να ξεκινήσει για τέσσερις μήνες, λόγω της πανδημίας.

Τα 11 πρόσωπα κατηγορούνται για την προμήθεια όπλων και την υλικοτεχνική υποστήριξη των εκτελεστών. Για τους τρεις λοιπούς κατηγορούμενους υπάρχει η πεποίθηση πως έχουν διαφύγει στη Συρία και θα δικαστούν ερήμην. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν τους δυο εξ αυτών να έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια βομβαρδισμών.

Στο μεταξύ, το Charlie Hebdo βρίσκεται, πλέον, σε ένα μέρος που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Όποιος θέλει να πάρει συνέντευξη από τον εκδότη Λοράν Σουρισό, γνωστό με το ψευδώνυμο “Riss” παρακολουθείται από τρεις αξιωματικούς ασφαλείας, που δεν απομακρύνονται από το πλευρό του.

