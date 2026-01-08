Παρίσι: Μυστήριο με Ρώσο δημοσιογράφο που βρέθηκε νεκρός, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο Ρώσου δημοσιογράφου – freelancer που εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Ο Εβγκένι Σ., 38 ετών, Ρώσος δημοσιογράφος που είχε καταφύγει στη Γαλλία, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (07.01.2026) στο Μεντόν, στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε στον δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του, πιθανότατα μετά από πτώση από το 7ο όροφο της πολυκατοικίας του, ύψους 20 μέτρων. Το γραφείο εισαγγελέα της Ναντέρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο 38χρονος, ο οποίος εργαζόταν μέχρι το 2024 για το ρωσικό ειδησεογραφικό σάιτ Otkrytie Media, φέρεται να είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις εδώ και αρκετές ημέρες. Λίγο πριν από τον θάνατό του, έστειλε στους οικείους του μία επιστολή αυτοκτονίας.

Στο σημείωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δημοσιογράφος έλεγε ότι υπήρξε θύμα ενός εκτεταμένου διαδικτυακού χάκερ, λέγοντας ότι όλοι οι λογαριασμοί του είχαν παραβιαστεί, ακόμη και ο λογαριασμός του στο Telegram και το κινητό του τηλέφωνο.

Le Figaro: Russian Journalist Found Dead in France



According to the newspaper, on January 6 a man fell from the window of his apartment in the French commune of Meudon. Police found a chair placed by the window inside the apartment, as well as medications in a trash bin. The… pic.twitter.com/4oCDtEtWvj — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

«Είμαι ο μόνος υπεύθυνος για τον θάνατό μου. Καταλαβαίνω ότι απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους. Δεν έχω δικαιολογίες, εκτός από το ότι δεν ήθελα να βλάψω κανέναν» συνέχισε ο Ρώσος δημοσιογράφος.

«Ποτέ δεν εργάστηκα για τα συμφέροντα της Ρωσίας και ποτέ δεν προσλήφθηκα από κανέναν» καταλήγει στο σημείωμα.

Σύμφωνα με έναν φίλο του, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τρεις μέρες πριν από το θάνατό του, η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Δεν ήταν ο εαυτός του. Φαινόταν να είναι σε παράνοια» δήλωσε ο φίλος του.

Το τραγικό περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα ανεξήγητων ή αμφιλεγόμενων θανάτων Ρώσων δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και κρατικών αξιωματούχων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί από παρατηρητές ως «Σύνδρομο αιφνίδιου ρωσικού θανάτου».