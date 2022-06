Χαμός έγινε στα social media με τον υπάλληλο της Disneyland στο Παρίσι, ο οποίος… κατέστρεψε μια πρόταση γάμου.

Με φόντο το πασίγνωστο κάστρο, ο άνδρας γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του, και της προσφέρει το δαχτυλίδι. Τη μαγική στιγμή του ζευγαριού καταστρέφει ένας υπάλληλος της Disneyland, ο οποίος τρέχει και περνά ανάμεσα τους, αρπάζοντας το κουτί με το δαχτυλίδι.

Αφού πήρε το δαχτυλίδι, οδηγεί το ζευγάρι κάτω από την εξέδρα, λέγοντας: “Ναι, αυτό είναι υπέροχο, αλλά εδώ θα είναι ακόμα καλύτερα”. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο φίλος του ζευγαριού που ανήρτησε το βίντεο με το περιστατικό, ο άνδρας είχε πάρει άδεια από υπάλληλο της Disneyland για να κάνει την πρόταση γάμου πάνω στην εξέδρα.

Η Disneyland ζήτησε “συγγνώμη” από το ζευγάρι για τον τρόπο που «χειρίστηκε» ο υπάλληλος το περιστατικό. “Λυπούμαστε για τον τρόπο αντιμετώπισης. Ζητήσαμε συγγνώμη από το εμπλεκόμενο ζευγάρι και προσφερθήκαμε να επανορθώσουμε”, ανέφερε εκπρόσωπος της.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx