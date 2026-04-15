Παρίσι: Τυχερός κέρδισε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκατομμύριου με λαχείο των 117 δολαρίων

Πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων κέρδισε ο απόλυτος τυχερός με μόλις ένα λαχείο 117 δολαρίων. Ένας λάτρης της τέχνης που ζει στο Παρίσι είδε την ζωή του να αλλάζει την Τρίτη όταν κέρδισε αυτόν τον ανεκτίμητο πίνακα.

«Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι δεν είναι φάρσα;», είπε ο Άρι Χοντάρα, 58 ετών, αφού τον κάλεσαν οι διοργανωτές μετά την κλήρωση στο οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι, αφού αδυνατούσε να πιστέψει ότι θα έχει πλέον στην συλλογή του έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο.

Ο άνδρας περιέγραψε τον εαυτό του ως «ερασιτέχνη της τέχνης» που λατρεύει τον Πικάσο και είπε ότι αγόρασε το λαχείο του το Σαββατοκύριακο, αφού έμαθε τυχαία για τη φιλανθρωπική κλήρωση κατά τη διάρκεια ενός γεύματος σε εστιατόριο.

«Πρώτα, θα πω τα νέα στη γυναίκα μου, η οποία δεν έχει επιστρέψει ακόμα από τη δουλειά», είπε ο Χοντάρα, ένας μηχανικός πωλήσεων. «Και αρχικά, νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτώ και θα το κρατήσω.»

Η τρίτη διοργάνωση της λοταρίας «1 Πικάσο για 100 ευρώ» αφορούσε το έργο του Πικάσο «Κεφάλι γυναίκας», ένα πορτρέτο της μακροχρόνιας μούσας και συντρόφου του Πικάσο, Ντόρα Μαάρ. Το έργο ζωγραφίστηκε από τον καλλιτέχνη το 1941.

Η διαδικτυακή κλήρωση πρόσφερε την ευκαιρία να κερδίσει κανείς ένα πορτρέτο αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον Ισπανό ζωγράφο, με σκοπό τη στήριξη της έρευνας για την νόσο Αλτσχάιμερ.

A Parisian art enthusiast could not believe his luck when he found out he’d won a Pablo Picasso painting worth $1 million with a $117 raffle ticket. Read more: https://t.co/sOChhxGsUY pic.twitter.com/HSVrMCDl6c — The Associated Press (@AP) April 15, 2026

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι και τα 120.000 εισιτήρια πωλήθηκαν παγκοσμίως, αποφέροντας έσοδα 12 εκατομμυρίων ευρώ (14 εκατομμύρια δολάρια). Από το ποσό αυτό, 1 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθεί στην Opera Gallery, μια διεθνή γκαλερί τέχνης που ήταν ιδιοκτήτρια του πίνακα.

Το Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, διοργανωτής της φιλανθρωπικής λοταρίας, εδρεύει σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία του Παρισιού και δηλώνει ότι, από την ίδρυσή του το 2004, έχει αναδειχθεί στον κορυφαίο ιδιωτικό χρηματοδότη της ιατρικής έρευνας για το Αλτσχάιμερ στη Γαλλία.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι οι δύο προηγούμενες λοταρίες με έργα του Πικάσο συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για πολιτιστικές δραστηριότητες στο Λίβανο και προγράμματα ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική.