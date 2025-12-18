Πατέρας πήγε να πάρει τσιγάρα και δεν επέστρεψε ποτέ: Μετά από 55 χρόνια αποκαλύφθηκε πως ήταν θαμμένος στο υπόγειο

Ήταν τη δεκαετία του 1960 όταν ο Τζορτζ Κάρολ, βετεράνος του Πολέμου της Κορέας, πατέρας και σύζυγος βγήκε υποτίθεται για τσιγάρα και δεν επέστρεψε ποτέ. Τα παιδιά του για δεκαετίες πάλευαν να μάθουν τι απέγινε ο πατέρας τους αν και η μητέρα τους, Ντόροθι «Ντότι» Κάρολ, επέμενε πως είναι κακός άνθρωπος και απλά τους παράτησε. Η αλήθεια για την εξαφάνιση του άνδρα, αποκαλύφθηκε το 2018 και βγήκε στο «φως» από το ντοκιμαντέρ του ID/HBO Max The Secrets We Bury.

Όπως περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ, όταν η Ντόροθι «Ντότι» Κάρολ, βρισκόταν στο νεκροκρέβατό της το 1998, το δεύτερο μικρότερο παιδί της, ο Μάικ, έκανε μια τελευταία απελπισμένη προσπάθεια να μάθει τι είχε συμβεί στον πατέρα του. Η ιστορία περί εγκατάλειψης δεν τον έπεισε ποτέ. Το σενάριο περί εξαφάνισης όλο και «φούντωνε».

«Τη ρώτησα: “Μαμά, μπορείς να μου πεις κάτι γι’ αυτό; Μπορείς να μου πεις οτιδήποτε πριν φύγεις;”. 17 Απριλίου, το θυμάμαι, το 1998. Η μητέρα μου κυριολεκτικά γύρισε το κεφάλι, μου έκλεισε το μάτι, δεν είπε ούτε λέξη και μετά πέθανε. Όποιο μυστικό κι αν είχε, το πήρε μαζί της στον τάφο», ακούγεται να λέει στο ντοκιμαντέρ.

Λίγους μήνες μετά, ο Μάικ συναντήθηκε με έναν θείο του που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Ο άνδρας του είπε πως ο αδελφός του δεν θα εγκατέλειπε ποτέ 4 παιδιά και του μετέφερε τις υποψίες του για την μυστήρια εξαφάνιση.

«Υποψιαζόμαστε ότι συνέβη κάτι περίεργο. Εκείνη την εποχή γίνονταν οικοδομικές εργασίες και πιστεύουμε ότι, επειδή υπήρχε η ευκαιρία, στην πραγματικότητα θάφτηκε κάτω από το σπίτι σας», του είπε. Όταν όμως ο θείος άρχισε να μιλά αρνητικά για τη Ντότι, ο Μάικ διέκοψε τη συζήτηση. Τα όσα έμαθε όμως από τον θείο του δεν μπόρεσαν να τον αφήσουν σε ησυχία, αναφέρει ο Ιndependent.

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ:

Μετά από έρευνα που έκαναν τα αδέλφια, συνειδητοποίησαν πως ούτε είχε δηλωθεί ποτέ η εξαφάνιση του πατέρα τους ούτε είχε εισπράξει τον τελευταίο του μισθό του.

Λεπτομέρεια στη λεπτομέρεια, όλα έδειχναν εγκληματική ενέργεια.

Η Τζιν, μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας έπεισε τον αδελφό της να τη συνοδεύσει σε ένα μέντιουμ, για να μάθει την αλήθεια. Το αίμα τους πάγωσε όταν ανέφερε τη λέξη «δολοφονία».

Είπε στα αδέλφια ότι ο πατέρας τους είχε δολοφονηθεί και ταφεί στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας – δείχνοντας μάλιστα το ακριβές σημείο.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Μάικ άρχισε να ψάχνει. Η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από την Τζιν, πίστευε ότι ήταν «τρελός» – αλλά οι δύο γιοι του Μάικ συμφώνησαν να τον βοηθήσουν. Έφεραν ακόμη και εταιρεία με γεωραντάρ, η οποία εντόπισε ένα «ύποπτο σώμα» κάτω από το δάπεδο. Όμως το σκάψιμο εκεί δεν έφερε τίποτα στην επιφάνεια.

Παρόλα αυτά, συνέχισαν. Έσκαβαν πολλές φορές την εβδομάδα, μερικές φορές μέχρι αργά τη νύχτα. Τελικά, αποκάλυψαν έναν θολωτό χώρο πίσω από έναν τοίχο. Το βράδυ πριν από το Halloween του 2018, ανακάλυψαν ρούχα και οστά.

Την επόμενη μέρα, κάλεσαν την αστυνομία όπου και ανακαλύφθηκαν τα λείψανα του Τζορτζ Κάρολ.

Με τον καιρό, η οικογένεια άρχισε να ξετυλίγει κι άλλα μυστήρια. Η Ντότι είχε ξαναπαντρευτεί μετά την εξαφάνιση του συζύγου της και είχε αποκτήσει έναν γιο με τον νέο της σύζυγο, τον Ρίτσαρντ Ντάρες. Τα αδέλφια ανακάλυψαν ότι εκείνος ζούσε στο σπίτι πριν εξαφανιστεί ο Κάρολ, βοηθώντας στις οικοδομικές εργασίες.

Ανακάλυψαν επίσης δυσάρεστες πτυχές της συμπεριφοράς του Ντάρες μετά το διαζύγιό του με τη Ντότι.

Όμως, μέχρι να γίνει η ανακάλυψη, ο Ντάρες, όπως και η Ντότι, είχε πεθάνει. Ο γιος του – και ετεροθαλής αδελφός των Κάρολ – εμφανίζεται επίσης στην ταινία και φαίνεται να παλεύει με όσα γνώριζε για τον πατέρα του.

Η οικογένεια έχει βρει ένα είδος λύτρωσης, μαθαίνοντας ότι ο Κάρολ δεν τους εγκατέλειψε. Τους είναι δύσκολο ωστόσο να καταλάβουν γιατί η μητέρα τους επέμενε ότι ο πατέρας τους τους είχε εγκαταλείψει.

Παραμένει επίσης αναπάντητο το ερώτημα ποιος ακριβώς τον σκότωσε και έκρυψε το σώμα του στο υπόγειο του σπιτιού τους.