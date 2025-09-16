Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ντόναλντ Τραμπ: «1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα μείνουμε»

Τη Δευτέρα (15.09.2025), ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για περισσότερο από μισή ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθιστώντας τον τον έκτο Αμερικανό πρόεδρο με τον οποίο έχει συναντηθεί. Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για τη ζωή των χριστιανών που ζουν στην Τουρκία.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, ιδίως στην Ουκρανία, και αναφέρθηκε στην κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέων ΙΔ΄ στην Τουρκία, όπου πρόκειται να τιμήσει μαζί με τον Πατριάρχη τη 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ρωμαιοκαθολικός στο δόγμα, εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν την ιστορική συνάντηση.

His Eminence Bartholomew of Constantinople, the Ecumenical Patriarch of the Orthodox Church, arrives White House for bilateral meeting with President Trump … His eighth Apostolic Visit to the United States … pic.twitter.com/OkRyPrUjED — Howard Mortman (@HowardMortman) September 15, 2025

His Eminence Bartholomew of Constantinople, the Ecumenical Patriarch of the Orthodox Church, departs White House after bilateral meeting with President Trump … His eighth Apostolic Visit to the United States … The “green patriarch” receives Templeton Prize Sept. 24 New York pic.twitter.com/4MX6kUiYcY — Howard Mortman (@HowardMortman) September 15, 2025

Ο Βαρθολομαίος εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο για τη δολοφονία του στενού του συνεργάτη και φίλου, Τσάρλι Κερκ, ενώ τον ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και το δώρο που του προσέφερε.

Αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου

Από την αμερικανική πλευρά, τον Τραμπ πλαισίωναν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Μάικλ Κράτσιος, επιστημονικός σύμβουλος ελληνικής καταγωγής, και ο Ράινς Πρίμπους, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του προέδρου για τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Η πατριαρχική αποστολή περιελάμβανε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τους Μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητο και Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου, πατέρα Αέτιο, καθώς και τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο.

Βαρύ διπλωματικό πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον

Την Τρίτη, ο Πατριάρχης επρόκειτο να παραστεί σε πρωινό που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, και στη συνέχεια να καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον ελληνοαμερικανό στρατηγό Άντριου Πόπας. Ακολούθησε γεύμα στην ελληνική πρεσβεία και επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που διοργάνωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγκας.

Την Τετάρτη, ο Βαρθολομαίος θα παρακαθήσει σε γεύμα στο Κογκρέσο, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, με τη συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διπλωματική και πολιτική σημασία της επίσκεψης.