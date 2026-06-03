Peabo Bryson, o τραγουδιστής πίσω από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Ο Peabo Bryson, ο τραγουδιστής πίσω από την ταινία της Disney, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» με το κλασικό ντουέτο μαζί με την Celine Dion, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Η αιτία θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά ο Bryson υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το Σαββατοκύριακο (30-31.05.2026) και λάμβανε ιατρική περίθαλψη.

Ο τραγουδιστής της R&B Peabo Bryson, γνωστός για τη φωνή του σε κλασικές ταινίες της Disney όπως το «A Whole New World» και το «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέθανε το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026) περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και αγαπημένα πρόσωπα, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή του.

Ο βετεράνος τραγουδιστής R&B ήταν η φωνή πίσω από επιτυχίες που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του 1970 έως το 2010, όπως τα «Feel the Fire», «I’m So Into You», «Can You Stop the Rain», «If Ever You’re In My Arms Again» και «Reaching for the Sky».

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η εξαιρετική φωνή του Peabo χρησίμευσε ως soundtrack για μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μουσική του συνόδευσε γενιές μέσα από χαρούμενες γιορτές, μεγάλες ιστορίες αγάπης και διαρκείς στιγμές παρηγοριάς και έμπνευσης, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα ζει για πάντα στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και στις αμέτρητες ζωές που άγγιξε μέσα από το τραγούδι», συνέχισαν.

Ο Peabo Bryson κέρδισε δύο βραβεία Grammy – το 1992 και το 1993 – για δύο ντουέτα που συνέχισαν να καθορίζουν μια γενιά ταινιών της Disney: Η Πεντάμορφη και το Τέρας με την Celine Dion στο ομώνυμο κομμάτι της ταινίας και Ένας ολόκληρος νέος κόσμος με την Regina Bell στην ταινία Αλαντίν.

«Ενώ οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκε ο Peabo Bryson και πόσες ζωές άγγιξαν η φωνή του και το γενναιόδωρο πνεύμα του», δήλωσε η οικογένειά του. «Η κληρονομιά και η μουσική του θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές».

Τον Απρίλιο, ο Peabo Bryson γιόρτασε τα 75α γενέθλιά του και μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό του με την οικογένεια και τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.