Πενσιλβάνια: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του πήρε το Nintendo

Μία τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ντανκάνον στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, αφού 11χρονο αγοράκι σκότωσε τον πατέρα του επειδή εκείνος του πήρε την κονσόλα του βιντεοπαιχνιδιού του.

Η πλέον χήρα και μητέρα του 11χρονου αγοριού προσπαθεί να διαχειριστεί την αδιανόητη δολοφονία του άντρα της από τον υιοθετημένο γιο τους εξαιτίας ενός βιντεοπαιχνιδιού με το μικρό αγόρι να έρχεται αντιμέτωπο με την κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Πενσιλβάνια.

Η μητέρα του παιδιού, Jillian Dietz «έσπασε» τη σιωπή της και περιέγραψε με λόγια γεμάτα πόνο τη νύχτα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της τον Ιανουάριο. «Έχασα και τον σύζυγό μου και τον γιο μου. Δεν μπορώ καν να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο 42χρονος σύζυγός της, Douglas, ήταν «ο πιο καταπληκτικός και απίστευτος άντρας» και πως ήταν μαζί για έντεκα χρόνια.

Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει τον μικρό Clayton το 2018, προσπαθώντας να του προσφέρει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια, σύμφωνα με την New York Post. Την προηγούμενη ημέρα της τραγωδίας μάλιστα, η οικογένεια είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Του τραγούδησαν «Happy Birthday», έσβησε τα κεράκια της τούρτας και, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ίδιος στην αστυνομία, είχε περάσει «ωραία».

Ωστόσο, η ένταση ξεκίνησε όταν ο πατέρας του του ζήτησε να πάει για ύπνο, πήρε την κονσόλα Nintendo Switch και την κλείδωσε στο χρηματοκιβώτιο όπου φύλαγε το όπλο του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιανουαρίου, η Jillian ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και μια μυρωδιά που αρχικά νόμιζε πως προερχόταν από πυροτεχνήματα. Προσπάθησε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, αλλά εκείνος δεν αντιδρούσε. Λίγο αργότερα άκουσε τον ήχο του νερού να στάζει στο πάτωμα, ήταν το αίμα του, που είχε «ποτίσει» τα σεντόνια, περιέγραψε ίδια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 11χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, πήρε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου από το συρτάρι του πατέρα του, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, πήρε την κονσόλα και ένα άδειο περίστροφο. Στη συνέχεια, φέρεται να το γέμισε με σφαίρες και να κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο των γονιών του, όπου πυροβόλησε τον θετό του πατέρα ενώ κοιμόταν. Ο ίδιος περιέγραψε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν τυφλωμένος από οργή και πως «δεν είχε σκεφτεί» τι θα ακολουθούσε.

«Σκότωσα τον μπαμπά»

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, ο μικρός φέρεται να φώναξε: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός» και στη συνέχεια να είπε στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Ο 11χρονος κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμφανίστηκε στο δικαστήριο της κομητείας Πέρι στις 19 Φεβρουαρίου 2026, συνοδευόμενος από αξιωματικούς επιτήρησης.

Οι φίλοι της οικογένειας περιγράφουν τον πατέρα ως μία «γλυκιά ψυχή», εργατικό και αφοσιωμένο σύζυγο και πατέρα. Η καλύτερη φίλη της Jillian είπε μάλιστα πως η μητέρα εξακολουθεί να αγαπά τον γιο της παρ’ όλα αυτά που έκανε. «Είναι ένα παιδί», είπε, επισημαίνοντας τη συντριπτική πολυπλοκότητα της υπόθεσης.