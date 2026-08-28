Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ: Έσπασε φράγμα στο Θιβέτ, απομακρύνονται οι διασώστες – Συναγερμός για νέες πλημμύρες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για νέο κίνδυνο πλημμυρών μετά την υπερχείλιση και κατάρρευση φράγματος που έχει σχηματιστεί από υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του Θιβέτ, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ.

Η αστυνομία του Νεπάλ κάλεσε το προσωπικό ασφαλείας, τους διασώστες αλλά και τους πολίτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας να παραμείνουν σε απόλυτη επιφυλακή και να απομακρυνθούν άμεσα προς ασφαλέστερες τοποθεσίες.

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BREAKING Nepal says dam burst in Tibet, warns rescuers to head to safety, police warn.



"All security personnel, rescue workers, and the general public deployed in rescue and relief operations are requested to remain alert and immediately move to a safe location" pic.twitter.com/VAvyaNM3Oj — AFP News Agency (@AFP) August 28, 2026

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση, που σημειώθηκε την Τετάρτη (26.08.2026) στο βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων ενώ τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται. Πάνω από 100 εργάτες είναι παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο.

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«Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη 1,5 ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημέρωθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.