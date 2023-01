Ένα νέο είδος σαύρας ανακαλύφθηκε από ομάδα επιστημόνων, σε φυσικό καταφύγιο στο νοτιοανατολικό Περού. Το νέο είδος, το οποίο ονομάστηκε “Proctoporus titans”, βρέθηκε στην Πούνα των Άνδεων.

«Το εθνικό πάρκο του Οτίσι αποκαλύπτει ένα νέο είδος σαύρας για την επιστήμη», αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Το «Proctoporus titans», όπως ονομάστηκε νέο είδος, βρέθηκε στην Πούνα των Άνδεων, ένα μεγάλο οροπέδιο που βρίσκεται σε ύψος 3.241 μέτρων στο νοτιοανατολικό Περού.

Η σαύρα αυτή χαρακτηρίζεται από σκούρο γκρι χρώμα, έχει φολίδες και ουρά που είναι μεγαλύτερη από το σώμα της.

Το εθνικό πάρκο Οτίσι είναι προστατευόμενη ζώνη στην περιοχή της Κούσκο και της Χουνίν που περιλαμβάνει 3.059,73 στρέμματα δάσους.

NEW YEAR LIZARD!

Meet the latest #NewSpecies of #Lizard

Proctoporus titans • (Gymnophthalmidae: Cercosaurinae) discovered from the Puna of the Otishi National Park in Peru. Jan 2023.

Link:https://t.co/GNYStzdfnG pic.twitter.com/8FSA86orbv