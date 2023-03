Τραγωδία στην άσφαλτο στο Περού, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιφέρεια Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοταξί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε χθες Κυριακή το πρωί (5.3.32023) στο 380ό χιλιόμετρο της βόρειας παναμερικανικής οδού, στην επαρχία Κάζμα, κάπου 370 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα του Περού, Λίμα.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε πάνω από πενήντα επιβάτες, εκτελούσε δρομολόγιο προς την Περουβιανή πρωτεύουσα από την περιφέρεια Πίουρα (βόρεια).

Μετά τη σύγκρουση, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπιασε φωτιά, διευκρίνισε η αστυνομία. Τα θύματα κάηκαν μέσα στο λεωφορείο.

Τραυματίες διακομίστηκαν σε περιφερειακό νοσοκομείο στην Κάζμα. Ο οδηγός του μοτοταξί είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Peru: At least 13 killed in traffic accidents https://t.co/jchTX3syOV