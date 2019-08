Τόνι Μόρισον: Πέθανε η διάσημη συγγραφέας, βραβευμένη με Πούλιτζερ και Νόμπελ!

Η Τόνι Μόρισον έχει λάβει πολλές διακρίσεις μεταξύ των οποίων το βραβείο Πούλιτζερ το 1988 για το αριστούργημά της «Η αγαπημένη» (Beloved) καθώς και το Νόμπελ το 1993.

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου το 1931 στο Λορέιν του Οχάιο και βαφτίστηκε Chloe Anthony Wofford. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς της. Οι γονείς της, Ράμα Γούφορντ και Τζωρτζ Γούφορντ, ήταν μετανάστες από τον αγροτικό νότο (Αλαμπάμα) και η ίδια ήταν απόγονος οικογένειας σκλάβων.

Η Τόνι Μόρισον έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον από νωρίς για την λογοτεχνία, και σπούδασε ανθρωπολογία στα πανεπιστήμια Howard και Cornell, από το οποίο έλαβε το μεταπτυχιακό της με θέμα την αυτοκτονία στα έργα των Γουίλιαμ Φόκνερ και Βιρτζίνια Γουλφ.

Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα στα Texas Southern University ως καθηγήτρια αγγλικών, στο Howard University, διδάσκουσα αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, Yale, και από το 1989 στο Princeton University, όπου δίδαξε Αφροαμερικανικές σπουδές και δημιουργική γραφή.

Εργάστηκε σαν κριτικός, έχοντας δώσει πολυάριθμες διαλέξεις με ειδικότητα στην Αφρο-αμερικάνικη κουλτούρα.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως συγγραφέας το 1970 όπου κέρδισε πολύ καλές κριτικές και την αγάπη του κοινού για την επική της δύναμη, τους διαλόγους και την ποιητική και εκφραστική της απεικόνιση της Μαύρης Αμερικής.

Για πολλά χρόνια δούλεψε σαν στέλεχος του εκδοτικού οίκου Random House.

Το 1981 έγινε μέλος του American Academy of Arts and Letters.

Τόνι Μόρισον – Μυθιστορήματα

Love (2005)

Paradise (1999)

Jazz (1992)

Beloved (Αγαπημένη) (1987)

Tar Baby (1981)

Song of Solomon (1977)

Sula (1973)

The Bluest Eye (1970)

Διηγήματα

Recitatif (1983)

Παιδική λογοτεχνία (μαζί με τον γιο της Slade Morrison)

Who’s Got Game?: The Mirror or the Glass?

Who’s Got Game?: Poppy or the Snake?, (2004)

Who’s Got Game?: The Ant or the Grasshopper, (2003)

Who’s Got Game?: The Lion or the Mouse?, (2003)

The Book of Mean People, (2002)

The Big Box, (2002)

Θεατρικά

Dreaming Emmet (ανέβηκε το 1987)

Ελληνικές μεταφράσεις

Ἀγαπημένη, μετάφραση Ἔφη Καλλιφατίδη. Ἀθήνα: Νεφέλη 1989

Το τραγούδι του Σόλομον, μετάφραση Αθηνά Δημητριάδου. Αθήνα: Οδυσσέας 1993

Τζαζ, μετάφραση Κατερίνα Σχινά. Αθήνα: Νεφέλη 1994

Γαλάζια μάτια, μετάφραση Κατερίνα Σχινά. Αθήνα: Νεφέλη 1995

Sula, μετάφραση Κατερίνα Σχινά. Αθήνα: Νεφέλη 1997

Παράδεισος, μετάφραση – σημειώσεις – επίμετρο Κατερίνα Σχινά. Αθήνα: Νεφέλη 1998