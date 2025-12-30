Κόσμος

Πέθανε η Ισπανίδα Σεσίλια Χιμένεθ που έγινε viral για την αγιογραφία του παραμορφωμένου Χριστού

Η Σεσίλια Χιμένεθ έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία
Η Ισπανίδα Σεσίλια Χιμένεθ
Η Ισπανίδα Σεσίλια Χιμένεθ / EPA / JAVIER CEBOLLADA

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Ισπανίδα Σεσίλια Χιμένθ που, άθελά της, είχε γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο για το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα της αποκατάστασης μιας τοιχογραφίας του Χριστού.

Η Χιμένεθ είχε επιχειρήσει το καλοκαίρι του 2012 να αποκαταστήσει την τοιχογραφία «Ecce homo» («Ίδε ο άνθρωπος») για τον Χριστό σε εκκλησία στη Σαραγόσα που ήταν αρκετά φθαρμένη με τα χρόνια. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν τόσο διαφορετικό από το πρωτότυπο ώστε μετατράπηκε σε viral στιγμή διεθνώς, με το έργο να αποκτά το προσωνύμιο «Monkey Christ».

 
 
 
 
 
Η «αποκατάσταση» προκάλεσε σάλο, γέννησε memes και μετέτρεψε τη μέχρι τότε άγνωστη Μπόρχα σε απρόσμενο τουριστικό προορισμό. Από περίπου 5.000 επισκέπτες τον χρόνο, η πόλη έφτασε τους 40.000 μέσα σε έναν χρόνο, συγκεντρώνοντας πάνω από 50.000 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σήμερα, το έργο φυλάσσεται πίσω από γυάλινη προστασία και συνεχίζει να προσελκύει 15.000 έως 20.000 επισκέπτες ετησίως. 

