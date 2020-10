Πέθανε ο José Padilla o «πατέρας» του Cafe Del Mar

Το διάσημο Cafe Del Mar στην Ίμπιζα ήταν το δεύτερο σπίτι του. Ο άνθρωπος που ήταν κάτι παραπάνω από DJ, ο José Padilla έφυγε από την ζωή στις 18 Οκτωβρίου μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Τον αποκαλούσαν «νονό» της chill-out μουσικής. Ο José Padilla είχε επιμεληθεί τις συλλογές του “Cafe Del Mar”, με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Είχε γεννηθεί στην Βαρκελώνη το 1955 αλλά πατρίδα του έγινε η Ίμπιζα από όταν ήταν 20 ετών.

Το περασμένο καλοκαίρι διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχύ έντερο και η επιδείνωση της υγείας του ήταν ραγδαία.

Έφυγε στο αγαπημένο του μέρος, εκεί που έφτιαχνε τις μουσικές του, την Ίμπιζα.

R.I.P. José Padilla from Café del Mar.

The pioneer of Chill Out sound.



Without him Ibiza wouldn’t be a a top music spot today. A true music legend. pic.twitter.com/wUWLX3ezJl