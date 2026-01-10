Κόσμος

Πέθανε ο TK Carter: Ο σταρ της ταινίας The Thing «έφυγε» σε ηλικία 69 ετών

Η καριέρα του Κάρτερ ως ηθοποιός διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, με τον ρόλο του ως Nauls, ο μάγειρας με τα πατίνια στο κλασικό έργο τρόμου του Τζον Κάρπεντερ από το 1982, να είναι ο πιο γνωστός
TK Carter

Φτωχότερος έμεινε ο καλλιτεχνικός κόσμος του Χόλιγουντ, αφού ο σταρ της ταινίας «The Thing», TK Carter, πέθανε σε ηλικία 69 ετών, με τους θαυμαστές να αποτίουν φόρο τιμής στον Αμερικανό ηθοποιό.

Ο TK Carter ήταν γνωστός για τον ρόλο του Nauls στην ταινία τρόμου «The Thing» του 1982, καθώς και για τους ρόλους του στις ταινίες «Space Jam», «Domino» και «The Steve Harvey Show».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026), μετά από κλήση που έγινε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η καριέρα του Κάρτερ ως ηθοποιός διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες. Αν και ο ρόλος του ως Nauls, ο μάγειρας με τα πατίνια στο κλασικό έργο τρόμου του Τζον Κάρπεντερ από το 1982, παραμένει η πιο εμβληματική του ερμηνεία μεταξύ των οπαδών του είδους, το έργο του περιλαμβάνει μια μακρά λίστα έργων.

Το ντεμπούτο του ως ηθοποιός ήταν σε ένα επεισόδιο της σειράς Police Woman. Ο Κάρτερ εμφανίστηκε επίσης στις σειρές Good Times, The Sinbad Show, The Steve Harvey Show, A Different World, καθώς και στις τηλεταινίες Polly και τη συνέχεια της το 1990.

Στην τηλεόραση, ο Κάρτερ ήταν ένα γνωστό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Εμφανίστηκε στο Punky Brewster ως δάσκαλος Mike Fulton και αργότερα έπαιξε τον T-Bone στο The Steve Harvey Show, κερδίζοντας τη φήμη ενός αξιόπιστου ηθοποιού που μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης guest ρόλους σε σειρές όπως Good Times, Hill Street Blues, Seinfeld, ER και NYPD Blue.

Στον κινηματογράφο, ο Κάρτερ εμφανίστηκε σε μια μεγάλη γκάμα έργων, όπως Runaway Train, Hollywood Shuffle, Poetic Justice, Space Jam και Domino. Η ευελιξία του του επέτρεψε να εργαστεί σε διάφορα είδη και εποχές, από σκληρά δράματα έως κωμωδίες στούντιο, εμφανιζόμενος συχνά σε δευτερεύοντες ρόλους.

Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, ο Κάρτερ συνέχισε να εργάζεται σταθερά. Οι πιο πρόσφατες συμμετοχές του περιλαμβάνουν εμφανίσεις στο δράμα του ABC The Company You Keep και στην κωμωδία του FX Dave το 2023, αποδεικνύοντας τη μακροβιότητα του στην βιομηχανία.

Η είδηση του θανάτου του Κάρτερ προκάλεσε μια πληθώρα αφιερωμάτων από τους θαυμαστές του, ιδιαίτερα από εκείνους που τον ανακάλυψαν μέσω της ταινίας The Thing, η οποία έχει γίνει μια από τις πιο σεβαστές ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

«Ήμουν μεγάλος θαυμαστής του… λυπάμαι που το ακούω», έγραψε ένας θαυμαστής μέσω του X, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, T-bone».

