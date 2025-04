Πέθανε ο Τζέι Νορθ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ντένις τον Τρομερό

Ο Τζέι Νορθ, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον διάσημο μικρό ταραξία Ντένις τον Τρομερό, στην τηλεοπτική σειρά «Dennis the Menace» για τέσσερις σεζόν από το 1959 μέχρι το 1963, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Ο ηθοποιός Τζέι Νορθ πέθανε την Κυριακή 6 Απριλίου 2025 στο σπίτι του στο Lake Butler της Φλόριντα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, όπως δήλωσε στο «Hollywood Reporter» η Τζίνι Ράσελ, που είχε υποδυθεί τη Μάργκαρετ Γουέιντ στη σειρά. Η ηθοποιός τον αποκάλεσε «αδερφό από άλλο κόσμο».

Στη σειρά «Dennis the Menace» (Ντένις ο Τρομερός), η οποία βασιζόταν στο ομώνυμο κόμικ του Χανκ Κέτσαμ, ο Τζέι Νορθ υποδύθηκε τον Ντένις Μίτσελ, ένα παιδί γεμάτο καλές προθέσεις, αλλά ατελείωτη ενέργεια, που συχνά προκαλούσε χάος στη γειτονιά. Ήταν το μοναχοπαίδι του Χένρι και της Άλις, ενώ έμπλεκε διαρκώς σε μπελάδες με τον συνταξιούχο γείτονά του Τζορτζ Γουίλσον και αργότερα με τον αδερφό του, Τζον Γουίλσον.

Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική και όπως είχε διηγηθεί το 1993 στους New York Times, ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία περίπου 5 ετών, αφού παρακάλεσε τη μητέρα του να τον βοηθήσει να εμφανιστεί στο παιδικό πρόγραμμα «The Engineer Bill Show». «Τα παιδιά συμμετείχαν ως κοινό στη σκηνή και της ζήτησα να με βοηθήσει να μπω στην εκπομπή», είχε πει.

Ο Τζέι Νορθ ήταν μόλις 6 ετών όταν έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Ντένις. Η σειρά έκανε πρεμιέρα δύο χρόνια αργότερα, όταν εκείνος ήταν 8, και ολοκληρώθηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, όταν πια είχε φτάσει τα 12. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς το «Dennis the Menace» προβλήθηκε ξανά για δεκαετίες σε επαναλήψεις και σε συνδρομητικά δίκτυα.

Όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος, ο ρόλος του Ντένις τον στιγμάτισε και τον οδήγησε συχνά σε στερεοτυπικές επιλογές, γεγονός που έκανε δύσκολη την επανεκκίνηση της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του το 1993, ο Νορθ είχε δηλώσει πως λυπήθηκε όταν ολοκληρώθηκε η σειρά.

«Δεν ήμουν δυστυχισμένος που τελείωσε το “Dennis the Menace”», είχε πει χαρακτηριστικά. Εκτός από τον ρόλο του Ντένις, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο κινηματογραφικό δράμα «Maya» και αργότερα στην τηλεοπτική μεταφορά του.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς το 1963, ο Νόρθ συνέχισε να εμφανίζεται, κάνοντας guest σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «The Man from U.N.C.L.E.», «The Lucy Show», «My Three Sons» και «Jericho».

Επίσης, χάρισε τη φωνή του σε σειρές όπως: «Arabian Knights», «Here Comes the Grumps», «The Banana Splits Adventure Hour» και «The Pebbles and Bamm-Bamm Show».

Ο τελευταίος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν στο ερωτικό θρίλερ του 1974 «The Teacher».