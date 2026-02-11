Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Andrew Ranken, ντράμερ των θρυλικών Pogues

Ο Andrew Ranken, ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Pogues, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα.

Ο ντράμερ των θρυλικών Pogues υπήρξε κομβική μορφή στην πορεία της μπάντας, συμμετέχοντας στους Pogues από το 1983 έως το 1996, ενώ επέστρεψε στο σχήμα το 2001, παραμένοντας έως το 2014.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Pogues εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του:

Andrew ‘The Clobberer’ Ranken.



13 November 1953 – 10 February 2026 pic.twitter.com/kgzaVnNDHg — The Pogues (@poguesofficial) February 11, 2026

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andrew Ranken, ντράμερ, ιδρυτικού μέλους και καρδιάς των Pogues. Andrew, σε ευχαριστούμε για όλα – για τη φιλία σου, το χιούμορ σου, τη γενναιοδωρία σου και φυσικά για τη μουσική. Για πάντα ένας αληθινός φίλος και αδελφός. Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».