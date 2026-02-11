Κόσμος

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Andrew Ranken, ντράμερ των θρυλικών Pogues

Υπήρξε κομβική μορφή στην πορεία της μπάντας
Ο Andrew Ranken
Ο Andrew Ranken / Photo by D Dipasupil/FilmMagic

Ο Andrew Ranken, ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Pogues, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα.

Ο ντράμερ των θρυλικών Pogues υπήρξε κομβική μορφή στην πορεία της μπάντας, συμμετέχοντας στους Pogues από το 1983 έως το 1996, ενώ επέστρεψε στο σχήμα το 2001, παραμένοντας έως το 2014. 

Σε ανακοίνωσή τους, οι Pogues εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andrew Ranken, ντράμερ, ιδρυτικού μέλους και καρδιάς των Pogues. Andrew, σε ευχαριστούμε για όλα – για τη φιλία σου, το χιούμορ σου, τη γενναιοδωρία σου και φυσικά για τη μουσική. Για πάντα ένας αληθινός φίλος και αδελφός. Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

