Πέθανε στα 55 της η Βρετανή συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο

Ήταν η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Shopaholic»
Η Βρετανή συγγραφέας Σόφι Κινσέλα
Η Βρετανή συγγραφέας Σόφι Κινσέλα / Photo by Leonardo Cendamo / Getty Images

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας της δημοφιλούς σειράς μυθιστορημάτων Shopaholic, πέθανε σε ηλικία 55 ετών, μετά τη διάγνωση επιθετικής μορφής καρκίνου του εγκεφάλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. 

Η συγγραφέας, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Μαντλίν Σόφι Γουίκαμ και συγγραφέας των μπεστ σέλερ βιβλίων «Shopaholic», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλου το 2022.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Instagram αναφέρεται:

«Με θλίψη ανακοινώνουμε το πρωί τον θάνατο της αγαπημένης μας Σόφι (γνωστή και ως Maddy, γνωστή και ως Mummy). Πέθανε ήρεμα, με τις τελευταίες της μέρες να είναι γεμάτες από τα αληθινά της πάθη: οικογένεια, μουσική, ζεστασιά, Χριστούγεννα και χαρά.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τη λάμψη της και την αγάπη της για τη ζωή.

Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με απίστευτο θάρρος, η Σόφι θεωρούσε τον εαυτό της πραγματικά ευλογημένο – που είχε τόσο υπέροχη οικογένεια και φίλους και που γνώρισε την εξαιρετική επιτυχία της συγγραφικής της καριέρας.

Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν πάντα ευγνώμων για την αγάπη που λάμβανε. Θα μας λείψει τόσο πολύ που η καρδιά μας σπάει.»

Πέρυσι, η Σόφι Κινσέλα έγραψε το What Does It Feel Like, ένα ημι-αυτοβιογραφικό βιβλίο για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες, σε πάνω από 60 χώρες και έχουν πουλήσει πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ανάμεσά τους και η πασίγνωστη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω», η οποία μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Το μυθιστόρημα «Νοικοκυρά για κλάματα» ήταν υποψήφιο για το British Book Award 2006, ενώ σε κινηματογραφική μεταφορά βρίσκονται τα «Τρελοκόριτσα» και «Με θυμάσαι;».

