Pickaxe Μοuntain: Το πυρηνικό οχυρό του Ιράν 100 μέτρα κάτω από τη Γη που δεν αγγίζουν οι βόμβες

Βαθιά μέσα σε ένα βουνό στο Ιράν, σε βάθος που ξεπερνά τα 100 μέτρα κάτω από τη γη, βρίσκεται μια πυρηνική εγκατάσταση, απρόσιτη από τα αεροπορικά πλήγματα που θεωρείται κλειδί για την έκβαση του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Το υπόγειο συγκρότημα, γνωστό με την κωδική ονομασία «Pickaxe Mountain», θεωρείται τόσο καλά οχυρωμένο ώστε οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ίσως να μην αρκούν για να το καταστρέψουν. Σύμφωνα με αναλυτές, η εξουδετέρωσή του θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για τον τερματισμό της σύγκρουσης – αλλά ίσως απαιτήσει την αποστολή κομάντος στο έδαφος του Ιράν.

Η καταστροφή του βαθύτερου πυρηνικού καταφυγίου του Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που μετρά ήδη 14 μέρες – όμως ίσως απαιτήσει την ανάπτυξη κομάντος μέσα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το καταφύγιο, που δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλούν «Pickaxe Mountain», βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 100 μέτρα κάτω από ένα βουνό – βαθύτερα ακόμη και από την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει πέρυσι.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου είναι να σταματήσει την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, την ώρα που η Τεχεράνη προσπαθεί να κρύψει και να προστατεύσει τα αποθέματά της – περισσότερες από 900 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παρότι έχουν ήδη ξεκινήσει αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι μόνο στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος θα μπορούσαν να εξαλείψουν πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών», με τον Τραμπ να υποστηρίζει τότε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία κινήθηκε γρήγορα για να ενισχύσει τις εγκαταστάσεις της.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πάνω από 900 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% – επίπεδο που απέχει μόλις ένα βήμα από την παραγωγή υλικού ικανού για την κατασκευή τουλάχιστον 11 πυρηνικών βομβών.

Το υλικό αυτό πιστεύεται ότι βρίσκεται διασκορπισμένο μεταξύ της εγκατάστασης εμπλουτισμού στο Φορντόου και του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν.

Μια νέα μυστική εγκατάσταση

Σύμφωνα με το think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) με έδρα την Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κατασκευάζει εκεί μια νέα μονάδα εμπλουτισμού.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι δημιούργησε μια νέα, βαριά οχυρωμένη εγκατάσταση στο Pickaxe Mountain, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το εργοστάσιο εμπλουτισμού στη Νατάνζ.

Ελάχιστα είναι γνωστά για την εγκατάσταση. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μπορεί να βρίσκεται περίπου 100 μέτρα κάτω από τη βάση του βουνού, δηλαδή περισσότερο από 10 μέτρα βαθύτερα από την ήδη ισχυρά προστατευμένη μονάδα του Φορντόου.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε μάλιστα ότι όταν ρώτησε πέρυσι για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο, η απάντηση που έλαβε ήταν: «Δεν είναι δική σας δουλειά».

Γιατί θεωρείται κρίσιμος στόχος

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μπορούν να θεωρήσουν ότι πέτυχαν τους στόχους τους στον πόλεμο αν δεν εξασφαλίσουν την εγκατάσταση στο Pickaxe Mountain και τις υπόλοιπες πυρηνικές υποδομές.

«Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τερματίσουν τις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, πρέπει να ολοκληρώσουν δύο επείγοντα καθήκοντα», έγραψε σε σχετική ανάλυση.

«Πρώτον, να εξουδετερώσουν το Pickaxe Mountain. Δεύτερον, να ανακτήσουν ή να εξαλείψουν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου ώστε να μην πέσουν στα χέρια της ηγεσίας του καθεστώτος, άλλων εχθρικών κρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων που συνδέονται με την Τεχεράνη».

Επειδή το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει επανέλθει επανειλημμένα μετά από αεροπορικές επιθέσεις, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η παρουσία δυνάμεων στο έδαφος ίσως είναι η μόνη λύση.

Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα δεν θα σταλούν μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν την ασφαλή ανάπτυξή τους.

«Ίσως κάποια στιγμή το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο. «Δεν έχουμε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα το κάναμε τώρα. Ίσως το κάνουμε αργότερα».