Πιέσεις στον πρώην πρίγκιπα Άντριου να καταθέσει στις ΗΠΑ για τον Επστάιν – Στο στόχαστρο και η βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ – πρώην πρίγκιπας Άντριου – βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους και από την οικογένεια της βασικής κατήγορού του, Βιρτζίνια Τζιούφρε, να καταθέσει στις ΗΠΑ σχετικά με τις σχέσεις του με τον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Μιλώντας στο BBC, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα δήλωσε ότι η βασιλική οικογένεια «δεν υπήρξε διαφανής», ενώ η επίσης Δημοκρατική βουλευτής Τερέζα Λέγκερ Φερνάντεζ υποστήριξε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «θα πρέπει να ζητήσει από τον αδελφό του» να μεταβεί στις ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις για το σκάνδαλο Επστάιν.

Τη Δευτέρα (09.02.2026), ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι η βασιλική οικογένεια είναι «έτοιμη να στηρίξει» την αστυνομία στις έρευνές της.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα και το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρι, χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης.

Στην πρώτη παρέμβαση του μονάρχη μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν, εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι, εφόσον ζητηθεί, η βασιλική οικογένεια είναι «έτοιμη να συνδράμει» τις αρχές στην έρευνα.

Πρόσθεσε ότι ο βασιλιάς έχει «εκφράσει ξεκάθαρα τη βαθιά ανησυχία του» για τις καταγγελίες σε βάρος του αδελφού του και ότι οι σκέψεις και η συμπαράσταση του ίδιου και της βασίλισσας «βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα δημοσιοποίηση αρχείων και είδε το BBC, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να μοιράστηκε εν γνώσει του εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Επστάιν στο πλαίσιο της επίσημης ιδιότητάς του ως ειδικού απεσταλμένου για το εμπόριο το 2010 και το 2011.

Ο Άντριου κλήθηκε να σχολιάσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει.

Ερωτηθείς από το BBC αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να μεταβεί στις ΗΠΑ, ο Κάνα απάντησε ότι αυτό «θα ήταν το ενδεδειγμένο».

Ο ίδιος, που συνυπέγραψε τον νόμο ο οποίος υποχρέωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία Επστάιν πέρυσι, τόνισε ότι η βασιλική οικογένεια πρέπει «να πει όλη την αλήθεια» για όσα γνώριζε και «ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει».

«Διαθέτουν τεράστια περιουσία, πιθανόν θα έπρεπε να αποζημιώσουν τους επιζώντες για τις φρικαλεότητες που υπέστησαν», πρόσθεσε.

Ο Κάνα υποστήριξε ότι η βασιλική οικογένεια «μόλις τώρα» ζητά έρευνα, ενώ «αυτές οι γυναίκες έχουν στερηθεί τη δικαιοσύνη».

Μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι η βρετανική μοναρχία βρίσκεται «στην πιο ευάλωτη στιγμή της» και ότι η αφαίρεση τίτλων από τον Άντριου δεν αρκεί.

«Ο βασιλιάς πρέπει να απαντήσει τι γνώριζε», είπε.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει επίσης εγκαταλείψει την κατοικία του στο Γουίνδσορ και διαμένει προσωρινά στο Wood Farm, στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, ενώ ανακαινίζεται η νέα μόνιμη κατοικία του.

Η βουλευτής Τερέζα Λέγκερ Φερνάντεζ, ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια από τον Άντριου.

«Δεν μπορεί να λέει “είμαι προστατευμένος επειδή δεν υπάγομαι πλέον στη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα δεν μπορώ να θεωρηθώ υπεύθυνος”», υποστήριξε.

Ζήτησε επίσης να διεξαχθεί έρευνα και στη Βρετανία, τονίζοντας ότι ο Άντριου «ήταν εκεί, γνωρίζει ποιοι άλλοι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Ποιοι ήταν σε εκείνα τα μέρη όπου έγιναν οι επιθέσεις;».

Ο Σκάι Ρόμπερτς, αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρι, ενέτεινε την πίεση δηλώνοντας σε δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου και να απαντήσει σε ερωτήσεις».

Την ίδια θέση εξέφρασε και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο πρώην πρίγκιπας δεν μπορεί να υποχρεωθεί μέσω κλήτευσης να μεταβεί στις ΗΠΑ, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια.

Το περασμένο φθινόπωρο, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο είχαν θέσει προθεσμία έως τον Νοέμβριο για να καταθέσει σχετικά με όσα γνώριζε για τον Επστάιν, χωρίς όμως να υπάρξει απάντηση.

Μετά τη δημοσιοποίηση ακόμη τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, η πίεση προς τον Άντριου αυξήθηκε.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τον Άντριου γονατιστό πάνω από γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.

Ο Άντριου επισημαίνει ότι η αναφορά του ονόματός του στα αρχεία Επστάιν δεν συνιστά απόδειξη εμπλοκής σε αδίκημα.